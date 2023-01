Extraligu volejbalistů bude hrát i v příští sezoně třináct týmů

Třináct účastníků má mužská extraliga v této sezoně kvůli tomu, že se v době koronavirové pandemie dva roky nesestupovalo a mezi elitu se vrátil vítěz první ligy Benátky nad Jizerou. Před sezonou se počítalo s tím, že příslušnost v nejvyšší soutěži budou hájit poslední dva týmy v baráži s vítězem první ligy.

Plánovalo se, že se utkají o jedno volné místo a elitní soutěž bude znovu dvanáctičlenná. Extraligové kluby ale nejtěsnějším poměrem 7:6 podpořily návrh, aby se zůstalo u třinácti účastníků. Svaz to schválil, takže do baráže půjde jen poslední extraligový tým.

Funkcionáři si od toho slibují větší jistotu pro volejbalové kluby, které se potýkají s nárůstem provozních nákladů. „Zachování počtu třinácti týmů oproti původnímu plánu snížit počet na dvanáct by mělo částečně toto zmírnit. Důležité je, že i nadále zůstává prioritou ČVS podpora kvality, která se rozsahem bude lišit u prvních deseti týmů hrajících play off a těch dalších, a že soutěž zůstává otevřená pro případný postup a sestup,“ uvedl předseda svazu Marek Pakosta.

Při zachování vyššího počtu účastníků mohou dostat více prostoru junioři. „Poslední generace našich under age výběrů mužů se prosazují ve svých kategoriích na mezinárodních soutěžích. Zachování počtu účastníků extraligy dává více možností, aby tito mladí hráči zvládli rychleji přechod do profesionálního volejbalu a do kategorie dospělých. My tak máme prostor pro rychlejší přípravu a začlenění mládežnických reprezentantů do dospělého volejbalu a pro seniorskou reprezentaci,“ uvedl Pakosta.

Mladí hráči se dostávají na palubovku zejména v níže postavených týmech. Kluby ze špičky extraligové tabulky spoléhají na řadu zahraničních posil. Vedle nich ale v nedávné minulosti volejbalově vyrostli například Lukáš Vašina, Marek Šotola nebo Patrik Indra, kteří získali angažmá v předních evropských klubech.