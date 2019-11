Volejbalisté Liberce předvedli proti Karlovarsku skvělý obrat

„Myslím si, že diváci viděli fantastický zápas. Dva sety bylo Karlovarsko lepší hlavně na servisu. Od třetího setu už jsme ale zlepšili servis i obranu a ten zápas se otočil v náš prospěch. Smekám před klukama, ale také musím poděkovat všem našim fanouškům,“ pochvaloval si Michal Nekola, liberecký trenér.

Vrchol dramatu přišel v závěru tie-breaku. Karlovarsko v něm vedlo 14:13, ale šanci na ukončení zápasu nevyužilo. Naopak Liberečtí vybojovali tři body v řadě, přičemž mečbol proměnil čistým esem střídající Patrik Indra.

Liberečtí tak stejně jako před týdnem ve své hale proti Brnu předvedli obrat z 0:2 na 3:2. Proti Západočechům je v dramatickém závěru podržel v útoku ostřílený univerzál Jan Štokr.

„Utkání se vyvíjelo úplně stejně jako minule s Brnem. Nejprve potřebujeme dostat, abychom se vzbudili. Já to prostě nechápu, že po dvou prohraných setech najednou předvedeme tak krásný volejbal. Myslím, že jsme si i věřili poté, co jsme Karlovarsku vzali první set. To nás přímo nakoplo k tomu, že se s nimi dá hrát i vyhrát,“ potěšilo kapitána Jana Štokra, jenž pomohl své Dukle k výhře 28 body a úspěšností 53 procent v útoku.

Volejbalisté Liberce poskočili v tabulce extraligy na 4. místo.