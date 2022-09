Drama na úvod: Liberečtí volejbalisté přežili v duelu s Benátkami osm mečbolů

Obměněný liberecký tým s novým koučem Démarem vyhrál první set, ale další dva ovládl nadšeně bojující soupeř. Čtvrtá sada pak nabídla maratonskou infarktovou koncovku. Benátečtí si v ní vypracovali osm (!) mečbolů, ale hráči Dukly všechny dokázali odvrátit, naopak svůj čtvrtý využili a skóre se zastavilo na stavu 34:36... V tie-breaku už Liberec bezpečně potvrdil roli favorita a oslavil první vítězství v sezoně.

„My jsme hrozně moc chtěli vyhrát, ale byli jsme nervózní, jako bychom si dali koule na nohy, a nepředváděli jsme to, co na tréninku. Ve čtvrtém setu už jsme byli skoro mrtví, ale zvládli jsme to, to je velké plus, a ukázal se dobrý charakter týmu,“ zhodnotil svůj premiérový extraligový zápas na lavičce Dukly trenér Martin Démar.

„Po odvrácení osmi mečbolů už jsme si pak v tie-breaku víc věřili a předváděli ten náš volejbal. Předtím jsme ale úplně nedodržovali stanovenou taktiku a v příštích zápasech musíme určitě lépe bránit,“ doplnil Démar.

„Po prvním setu na nás asi přišlo nějaké uspokojení, že se to dohraje samo,“ mínil liberecký blokař Jakub Veselý. „Na druhou stranu musím pochválit Benátky, které pod vedením Aleše Dittricha šly hodně nahoru. Po tom čtvrtém setu je pro nás pozitivním zjištěním to, že žádný stav není ztracený, a věřím, že naše výkony porostou.“