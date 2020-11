Volejbalisté po pěti týdnech opět hráli extraligu. Vary porazily Beskydy

Karlovarsko v sestavě Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Indra, Wiese, libero Pfeffer (střídali: Gustavsson, Vašina) začalo rázně, první set rychle smázlo 25:14.



„Výborný vstup do utkání. Hodně jsme si pomáhali servisem,“ pochvaloval si karlovarský trenér Jiří Novák. Mnohem kritičtější byl kapitán Beskyd Tomáš Široký, někdejší varský hráč. „První set snad ani nemusím hodnotit. To jsme byli asi ještě na cestě někde.“

Karlovarsko si do hlediště „posadilo“ alespoň papírové fanoušky a ti jen zírali, co se to v dalším průběhu duelu děje. Druhý set šel, po dramatické koncovce, na konto hráčů z Frýdku-Místku 24:26. „Zlepšili jsme servis a hlavně příjem. Domácí se možná uspokojili,“ myslí si Tomáš Široký, kapitán Beskyd.

Další dva sety byly znovu vyrovnané v koncovkách, ale s výhrou na stranu Karlovarska 25:23 a 25:20. „Nešel nám trochu útok, byla cítit taková nervozita a nevyhranost. Spoustu míčů jsme hráli zbrkle a moc jsme přemýšleli. Naštěstí jsme to dotáhli a jsme rádi. Potřebujeme prostě víc herní praxe,“ míní karlovarský trenér Jiří Novák.

„Jsem rád, že jsme po dlouhé době měli možnost si zahrát. Už jsem to říkal před zápasem, že ten začátek je vždy těžký, jak je to začátek sezony nebo po takové pauze. Takže to byl těžký zápas, přesně co jsme čekali. Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body, protože to je nejdůležitější do tabulky. Myslím, že zápas od zápasu to bude lepší a musím pochválit kluky za hru,“ uvedl varský kapitán Lukáš Ticháček.

„Přijeli jsme a nastoupili jsme do zápasu vlažně. Bylo vidět, že jsme se možná trochu báli,“ dodal trenér Beskyd Jakub Salon.