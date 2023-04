Lvy Praha dělí jediná výhra od historického volejbalového titulu

První dva finálové duely patřily domácím týmům, ale tentokrát to na jihu Čech vypadalo jinak. Pražský celek nastoupil stejně odvážně, jako odehrál čtvrteční domácí zápas, a od začátku měl na kurtu převahu. Díky výbornému útoku všech hráčů v čele s univerzálem Casey Schoutenem odskočili hosté do vedení 17:12 a pětibodový náskok udrželi.

Ve druhé sadě přišel klíčový zlom zhruba v polovině, kdy Jihostroj nabral od stavu 14:14 tříbodovou ztrátu při podání blokaře Fynniana McCarthyho. Lvi pak spolehlivě otáčeli a žádnou větší bodovou šňůru domácím nedovolili.

Kouč Jihočechů Vojtěch Zach do třetí sady obměnil sestavu. Na klíčový útočný post univerzála přišel Michal Kriško místo Stijna Van Schieho, na bloku nastoupil Josef Polák za Petera Ondroviče, na liberu zkoušel štěstí Michael Kovařík místo kapitána Martina Kryštofa. Změny se osvědčily a domácí od začátku sady vedli. Slabší momenty si vybrali zhruba uprostřed, kdy ztratili čtyřbodový náskok a nechali Lvy vyrovnat na 17:17. Skóre bylo vyrovnané do stavu 20:20, ale pak České Budějovice pětibodovou sérií rozhodly.

Domácí vlétli skvěle i do následující sady, vedli 7:2 a zdálo se, že by mohl rozhodovat až tie-break. Lvi se ale znovu vzchopili a s přispěním střídajícího smečaře Jana Vodičky rychle srovnali na 10:10. Pak nastala přetahovaná, kdy se oba týmy střídaly v několikabodových sériích. V závěru domácí útočníci udělali několik chyb, neprosazoval se Van Schie, jenž se vrátil na palubovku, ani smečař Martin Licek. Lvi se dostali do vedení 23:18 a McCarthy útokem proměnil druhý mečbol.

Českým Budějovicím, které jsou nejúspěšnějším týmem samostatné české extraligy volejbalistů, se vzdálil sen o jedenáctém titulu. „Vyběhli na nás se vším, co měli. My jsme kazili dost věcí a nezvládli jsme to. Těžké situace jsme mohli řešit lépe,“ posteskl si v nahrávce pro média Ondrovič.

Naopak Lvi sahají po historickém úspěchu. „Bylo to bojovné z obou stran. My jsme dneska měli připraveného Caseyho, který nás táhl první dva sety. Bylo super, že ty další dva se k němu připojil zbytek,“ ocenilo libero Lvů Milan Moník.

Vyzdvihl energii pražských fanoušků, kteří se prosadili v zaplněné českobudějovické hale pro 2500 diváků. „Udělali i v menším počtu neskutečný kotel, byla jich plná budějovická hala. Ten zápas patří jim. Tahali nás celou dobu, i v tom třetím setu, kdy se nám nedařilo,“ řekl a pozval diváky na středeční duel do haly na Podvinném Mlýně.

Pokud by Lvi zvítězili, vrátili by titul do Prahy po 31 letech. Naposledy uspěl v roce 1992 Olymp. Také loni vedli Pražané ve finálové sérii 2:1 na zápasy, ale s Karlovarskem pak prohráli 2:3.