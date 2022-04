Pražští Lvi překvapili, na úvod volejbalového finále udolali Karlovarsko

Lvi vstoupili do zápasu lépe a rychle odskočili na 5:1. Náskok ale dlouho neudrželi a ve druhé polovině úvodní sady se nedokázali prosadit v útoku. Ztratili ji 19:25.

Začátek druhého setu vypadal úplně stejně, domácí trenér Jiří Novák si opět vzal za stavu 1:5 oddechový čas. Karlovarsko znovu rychle srovnalo a v hostujícím týmu nizozemského univerzála Kaye van Dijka vystřídal Slovinec Matej Mihaljovič. Ten se na této pozici usadil a právě při jeho podání Lvi otočili ze 13:15 na 18:15. Set pak s přehledem dotáhli k výhře 25:22.

Třetí sada ale patřila znovu Karlovarsku, které tentokrát na začátku vedlo a pak při podání reprezentačního smečaře Lukáš Vašiny odskočilo do náskoku 16:10. Dvojnásobní čeští šampioni získali sadu v poměru 25:21 a ocitli se jeden set od vítězství.

Nástup do čtvrtého dějství ale znovu nezachytili a pražský klub si postupně vypracoval dokonce dvanáctibodový náskok (18:6). V závěru Západočeši zkorigovali stav, ale prohráli 17:25.

Tiebreak byl nejvyrovnanější. Lvi byli blízko vedení 13:10, když Vašinova smeč letěla daleko do autu, ale videorozhodčí odhalil dotek sítě loktem jednoho z blokařů a stav se posunul na 11:12 z pohledu domácích. K mečbolům se prosadili jen hosté. Ten první za stavu 14:13 pokazil Aleksandar Nedeljkovič podáním do pásky, ale při posledních dvou výměnách se neprosadil nejproduktivnější hráč zápasu Indra. První smeč poslal do připraveného trojbloku, druhou do autu.

Ambiciózní Lvi udělali první krok k tomu, aby po třiceti letech vrátili trofej do Prahy. „Byl to hrozně těžký zápas. Myslím, že nás to stálo spoustu sil. Byla tam trošičku nervozita u nás i u Varů. Pro nás hrozně důležité vítězství a jedeme do Prahy,“ řekl České televizi trenér Tomáš Pomr. Jeho kolega Novák litoval špatných úvodů většiny setů. „Mě trošku mrzí ten výkon. Tři rozjeté začátky 1:5 je hrozně moc ve finále, stálo nás spoustu sil to dotahovat. Trošku nás trápil příjem,“ uvedl.

Sérii o třetí místo lépe zahájily České Budějovice, které doma porazily Odolenu Vodu 3:0 po setech 25:21, 25:22 a 25:23. Jedenácti body k tomu přispěl Radek Mach, který po sezoně ukončí extraligovou kariéru. Vzhledem k tomu, že se série o bronz hraje na dva vítězné zápasy, tak možná dnes nastoupil naposledy na domácí palubovce jihočeského klubu, v němž strávil devatenáct sezon.

„Už hrajeme trochu na morálku. Vyhraje ten, kdo najde víc sil. Mám osm titulů, ale kdybychom získali tenhle bronz, tak to pro mě bude jako zlatá medaile,“ řekl blokař, který všech osm titulů získal s Českými Budějovicemi.

Jeho kvality ocenil i trenér soupeře Martin Kop. „Mach nás zase trápil celý zápas, patřil k nejlepším. Je to obdivuhodné, co dokázal, celá jeho kariéra byla skvělá,“ uvedl. Také série o třetí místo bude pokračovat v sobotu.