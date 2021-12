Budějovičtí volejbalisté zdolali Liberec a ujali se vedení v extralize

Na prvním místě tabulky mají stejně bodů jako druhé Karlovarsko, ale odehráli o zápas méně. Dukla, která v lize nastoupila poprvé pod vedením nového trenéra Petra Broma, zůstala po čtvrté porážce v řadě devátá.

Jihočeši si vítězstvím spravili chuť po čtvrtečním vyřazení v Poháru CEV v Kemerovu. V koncovce vyrovnaného úvodního setu odvrátili setbol soupeřů a sadu vybojovali 26:24. Druhou získali 25:15, zápas ale hladce ukončit nedokázali.

Liberec, který rovněž nedokázal v Poháru CEV postoupit do osmifinále, třetí sadu vyhrál 25:22 a snížil, pátou sadu už si ale nevynutil. V koncovce sice hosté odvrátili jeden mečbol, nakonec ale prohráli 24:26.

„Bylo to vcelku vyrovnané. Dodržujeme to, co si řekneme, kluci se snaží. Bojujeme jako mančaft, určitě se budeme zlepšovat. Rozdíl byl hlavně ve chvíli, kdy jsme nedokázali třeba dvakrát za sebou uhrát ztrátu, tam nám domácí utekli,“ řekl Brom, který v minulosti třikrát slavil titul s Českými Budějovicemi. Na lavičce Liberce minulý týden nahradil Michala Nekolu.

Jihostroj táhl Casey Adam Schouten. Kanadský reprezentant si připsal 26 bodů a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem zápasu. „Museli jsme se vyrovnat s únavou po cestě z Kemerova, přeci jen to asi poznamenalo začátek. Pak jsme se chytli a hlavní je, že jsme si připsali všechny body,“ řekl Schouten.

UNIQA extraliga volejbalistů 12. kolo České Budějovice - Liberec 3:1 (24, 15, -22, 24)

Nejvíce bodů: Schouten 26, Michálek 16, Stoilovič 15 - Křesťan 19, Demar 15, Veselý 13.