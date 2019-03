Volejbalisté Ostravy začali čtvrtfinále další výhrou nad mistrem

Hráči Ostravy dokázali karlovarského soupeře porazit i potřetí v extraligové sezoně. Dnešní výhra 3:2 je pro ně zatím nejcennější, protože jim přinesla první z potřebných tří bodů k postupu do bojů o medaile. Obhájce titulu skončil v základní části za Ostravou o bod pátý a prohrál s ní v krátké době podruhé.

Svěřenci Jana Václavíka totiž v předposledním kole základní části zvítězili nad Karlovarskem 3:1 a dnes na to před svými fanoušky navázali. Tie-break získali jednoznačně 15:8.

„V prvním a čtvrtém setu nám nešel servis a neměli jsme se od čeho odrazit. Ve vítězných setech jsme vsadili na nesmírnou bojovnost, hodně míčů jsme počapali v poli. Musím pochválit naše útočníky, jak se vypořádali s bloky soupeře,“ řekl ostravský kouč Václavík.

„Pro diváky to byl na úvod play off výborný zápas na pět setů. My jsme strašně málo vytěžili z toho, kdy jsme Ostravu odtáhli od sítě. Málo jsme ubránili na síti, v tom byla Ostrava lepší. Měla i větší nasazení při obraně v poli,“ hodnotil trenér Karlovarska Jiří Novák.

Bez problémů rozehrál sérii s Ústím nad Labem vítěz základní části Jihostroj. Stejně jako v předchozích vzájemných duelech měl jasně navrch, Severočechům po vyčerpávajícím předkole s Příbramí a ve čtvrtém zápase během pěti dnů chyběly síly.

Liberec zvládl dvě těsné koncovky proti dalšímu úspěšnému celku z předkola Odolene Vodě, ta si spravila chuť ve třetí sadě, ale více už Dukla nedovolila. Série budou pokračovat v pátek v halách úterních hostů.