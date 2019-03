Pomohlo nám větší srdce, řekl po výhře ostravský smečař Janků

„Vary jsou i po tomto zápase favoritem,“ prohlásil David Janků, který stejně jako jeho spoluhráč, univerzál Jakub Dvořák pochází z Letovic. „Byl to fyzicky pořádně náročný duel. A soupeř nás překvapil.“

Čím?

Taktikou, distribucí nahrávek, ale naštěstí jsme po prohraném prvním setu nepolevili. Na naší straně bylo větší srdce. To nám pomohlo.

Projevila se změna taktiky Karlovarska především v prvním setu, který jste prohráli?

Trochu nás tím zaskočili, i když jsme s tím počítali. Ale nepanikařili jsme a od druhého setu jsme hráli naplno. Naštěstí to dopadlo pro nás dobře.

Počítali jste s tím, že soupeř, když s vámi předchozí utkání prohrál, svou hru částečně změní?

Určitě. Vždyť jsme je v extralize dvakrát porazili, ale i my jsme hodně změnili naši hru. Tak to v play off je. Oba týmy se mají navzájem načtené, takže se bude trochu taktizovat. Pro nás je důležité, že jsme v této sezoně zvládli snad první tie break a ještě s celkem velkým rozdílem.

Jak těžké je vzdorovat Karlovarsku, když máte mnohem užší kádr?

Je to náročnější fyzicky, ale jak se říká: Vítězná sestava se nemění. Ostatní kluci jsou ale připraveni kdykoliv naskočit a pomoci.