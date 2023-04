Baráž se hrát nebude! Ostravští volejbalisté zůstávají v extralize

Ve hře je sice nadále i triumf Brna, leč to do baráže nemůže, jelikož za klubem stojí titíž majitelé jako za extraligovým brněnským celkem.

A Dobřichovičtí se boje o nejvyšší soutěž vzdali, jak informoval vedoucí soutěže Ivan Iro.

„Vidina a touha hrát extraligu je pěkná, ale když si dáte na papír, co by to všechno obnášelo, tak jsme tak malí, že bychom to neutáhli,“ prohlásil předseda Sokola Dobřichovice Jaroslav Čermák.

Dodal, že jejich tělocvična má výjimku i na první ligu. „Baráž bychom museli hrát v náhradní hale. A pronajmout si ji jinde by pro nás vzhledem k našim divákům ztrácelo význam,“ uvedl Čermák.

Přesto si zástupci klubu nechali udělat nabídky pronájmů. „Vyšlo by nás to na nějakých čtyřicet tisíc korun plus cesta do Ostravy,“ vypočetl šéf dobřichovického klubu. „Byli bychom na nějakých sedmdesáti tisících korunách, přičemž tato částka pro nás znamená pokrytí dvou tří měsíců v první lize. K tomu nemáme kádr na extraligu, u nás to je pořád na takové vesnické bázi.“

Jaroslav Čermák dodal, že by nebyli schopni splnit ani licenční podmínky. Jak uvedl manažer VK Ostrava Tomáš Zedník, každý extraligový klub musí před sezonou mimo jiné prokázat, že má na kontě pět milionů korun. „To by pro nás bylo vražedné,“ přiznal Čermák.

„Opravdu jsme si ulevili. Nemusíme trnout, zda nám to v baráži vyjde,“ přiznal Zedník. „A pokud bychom třeba neuspěli, stálo by nás to mnohem více peněz, než když budeme mezi elitou pokračovat.“

Ostravského trenéra Jakuba Salona mrzí, že si vypjaté barážové souboje nezahrají. „Pro klub to je dobrá zpráva, ale my jsme se poctivě připravovali, takže je škoda, že si extraligovou příslušnost nevybojujeme na hřišti,“ usmál se Salon.

Ostravští sezonu nekončí. „Družstvo pojede do konce dubna v nynějším módu, ale kluky už nic nemusí tížit,“ nastínil Tomáš Zedník. „Ještě odehrajeme přípravné zápasy, které jsme měli domluvené a nechceme je rušit. Pozveme i nějaké kluky z Polska a pod dohledem nového trenéra je vyzkoušíme.“

Už je jisté, že v příští sezoně ostravské volejbalisty bude trénovat Polák Dariusz Luks, jehož příchod byl vázán pokračováním mezi elitou. Luks přichází z Jastrzebského Wegiela, jenž je finalistou letošní Ligy mistrů, a kde je dosud hlavním trenérem a koordinátorem Akademie talentů. Tým převezme po Jakubu Salonovi, který bude asistentem trenéra Martina Kopa v Karlovarsku.