Nečekanou porážku v Ostravě napravili volejbalisté Karlovarska v Benátkách

Momentka z utkání play off mezi volejbalisty Jihostroje a Karlovarska. | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Pro nás bylo dneska důležité vyhrát a nezáleželo na tom jak. O víkendu jsme to měli hodně složité. Robert Calin je zraněný, to je velká ztráta,“ řekl italský kouč Karlovarska Stefano Mascia České televizi. „Ale zvládli jsme to. Benátky odehrály dobrý zápas. V jednu chvíli odhalily naši slabinu a využily toho, ale dostali jsme se z toho a vyhráli,“ dodal.

„Rozhodl první set. Tam jsme byli jasně lepší a měli jsme ho vyhrát,“ uvedl trenér hostů Aleš Dittrich. Benátky nad Jizerou porazily dnešního soupeře naposledy v březnu 2016.

Nejlepším hráčem zápasu byl domácí blokař Petr Špulák, který přispěl k výhře 13 body. „Bylo to urvané vítězství. Nejsem vůbec spokojený, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Náš výkon není vůbec optimální, doufám, že se to bude lepšit,“ prohlásil.

ČEZ extraliga volejbalistů 6. kolo Karlovarsko - Benátky nad Jizerou 3:1 (22, 18, -20, 21)