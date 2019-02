Liberec hladce porazil oslabenou Příbram a dotáhl budějovického lídra

Kvůli Lechově angíně nedošlo pod Ještědem na souboj dvou nejvíce bodujících hráčů soutěže, polského lídra v příbramské sestavě nahradil dvacetiletý Ivo Hulpach. Štokrovi však nemohl konkurovat, bývalý reprezentant s 25 body prakticky sám vyhrál pro Duklu jeden set.

„Nepřijeli jsme v optimálním zdravotním stavu, Ivoš zahrál vynikající zápas. Ve druhém setu jsme měli šanci zápas zdramatizovat, ale vlastními chybami jsme to nepotvrdili. Rozdílovým hráčem byl Honza Štokr, který uhrál všechny důležité balony,“ řekl příbramský kouč Martin Kop České televizi.

„Užil jsem si to. Nahrávač mi od začátku věřil, to se pak dobře hraje,“ pochvaloval si Štokr, jenž se vrátil do extraligy před rokem a půl po 13 sezonách v zahraničí, převážně v Itálii.

Ve druhé pondělní dohrávce trápící se mistr Karlovarsko otočilo zápas s Ústím nad Labem a po výhře 3:2 se vrátilo v tabulce na čtvrté místo před Ostravu. Západočechům se podařilo průběh zvrátit po debaklu ve třetím setu (17:25) i díky změnám v sestavě, tie-break vyhrál favorit jasně 15:8.

Uniqa extraliga volejbalistů 18. kolo Liberec - Příbram 3:0 (20, 25, 16)

Nejvíce bodů: Štokr 25, Pietruczuk 8, Veselý 7 - Hulpach 14, Böhm 9, Wawrzynczyk 7. Karlovarsko - Ústí nad Labem 3:2 (18, -21, -17, 23, 8)

Nejvíce bodů: Rejlek 30, Wiese 12, Zmrhal 10 - Šulava 16, Willyan 15, Tibitanzl a Koci 12.