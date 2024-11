Karlovarsko se po výhře v Budějovicích posunulo v extralize na druhé místo

České Budějovice utrpěly třetí porážku v ligovém ročníku. Doma prohrály teprve podruhé, na konci září podlehly 2:3 Benátkám nad Jizerou. „Tři body odtud jsou velmi důležité pro naši sebedůvěru i pro posun v tabulce,“ řekl trenér Karlovarska Stefano Mascia.

„Cenné tři body z Budějovic, které si málokdo odváží,“ uvedl libero hostů Daniel Pfeffer. „První set jsme začali vlažně, ale pak jsme to přetavili v agresi a začali konečně hrát. Museli jsme se trochu probrat na lavičce, kde jsme si řekli, že bez agresivity to nepůjde. Od té doby nám to začalo šlapat. Mrzí mě čtvrtý set, kdy jsme vedli 7:0 a najednou je to 9:9. Tomu prostě nerozumím, měli jsme zápas v klidu dohrát,“ prohlásil.

Kladno po výborném začátku sezony prohrálo v extralize potřetí z posledních pěti zápasů. Zlínský tahoun Římal zaznamenal 20 bodů a je nejvíce bodujícím hráčem soutěže. Domácí porazili Kladno po více než čtyřech letech a sedmi utkáních.

Lvi sice prohráli s Ostravou první set, ale v dalším průběhu už potvrdili roli favorita. Třetí sadu ovládli 25:7. Kollátor se podílel na výhře 23 body.

ČEZ extraliga volejbalistů 10. kolo Zlín - Kladno 3:1 (23, 20, -23, 20)

Nejvíce bodů: Římal 20, Toman 13, Šulista 11 - Van Geel 18, Kyjanica 12, Čeketa 11. Lvi Praha - Ostrava 3:1 (-22, 20, 7, 17)

Nejvíce bodů: Kollátor 23, Ihnát 12, Madsen 10 - Chwastyk 17, Olsen 10, Mazoch, Dudzik oba 8. České Budějovice - Karlovarsko 1:3 (20, -20, -17, -24)

Nejvíce bodů: González 17, Rodrigues 12, Okolič 8 - Bajandič, Šestan oba 16, Jansons 15. Odolena Voda - Příbram 3:2 (23, -18, 18, -14, 13)

Nejvíce bodů: Hladík 16, Heiskanen 15, Démar 12 - Friesen 23, Tevkun 13, Tellez 10. Liberec - Beskydy 3:1 (-24, 21, 20, 20)

Nejvíce bodů: Suda 19, House 16, Šábrt 15 - Benda 17, Sztolarik 12, Přibyl 10. Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou 1:3 (-23, 16, -14, -18)

Nejvíce bodů: Lank 22, Bolzani 16 - Perry 19, Krča 17, Šulc 14.