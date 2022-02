Budějovice zničily Ústí servisem. Nepustily nás vůbec do hry, uznal Kořínek

„České Budějovice kontrolovaly celý zápas a nepustily nás skvělým servisem vůbec do hry,“ uznal ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Na větší odpor se hosté zmohli jen ve druhé sadě, univerzál van Solkema zakončil úspěšně pět akcí, takže se hrálo vyrovnaně až téměř do koncovky. Závěr setu ovšem ovládli opět domácí a ve třetí sadě už zápas kontrolovali.

„Jihostroj nás v podstatě rozstřílel podáním. Od začátku zápasu nás dostal pod tlak a my jsme si nebyli schopni přihrát. Ve druhém setu jsme zahráli pár dobrých akcí, bylo to z naší strany lepší. Ve třetí sadě si ale domácí opět pomohli kvalitním servisem, ve kterém byli o třídu lepší,“ hodnotil ústecký kouč Lubomír Vašina.

Domácí kouč René Dvořák svůj tým chválil: „Vyhráli jsme 3:0, jsem spokojený. Zápas byl jednoduchý v momentech, kdy jsme dávali sérii servisů. K tomu jsme se ale museli propracovat. V prvním setu byl stav vyrovnaný až do stavu deset, druhý se lámal před koncovkou, ve třetím už jsme soupeři odjeli.“

Těžší bitvu čekal budějovický kapitán Radek Mach. „Musím ale říct, že z naší strany to byl krásný zápas. Co víc k tomu víc říct? Určitě to bylo zasloužené vítězství.“

Ústí je v tabulce sedmé, České Budějovice vedou o bod před Karlovarskem.