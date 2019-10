Beskydy vstupují mezi volejbalovou elitu se sedmi cizinci v kádru

„Získat hráče nebylo jednoduché, protože jsme nováčci a hráči nevěděli, do čeho jdou,“ přiznal trenér Přemysl Kubala, který mužstvo povede spolu s Bělorusem Alexandrem Pozněkovem.

Největším problémem bylo sehnat pro hráče víza. „Získat pracovní vízum není jednoduché, u některých to byla i otázka měsíců,“ podotkl někdejší reprezentant Kubala.

Poslední, kdo se k týmu připojil, byl běloruský blokař Jeugenij Vojnau. „Ale ruský univerzál Kirill Guz vízum nedostal, takže nedorazí,“ dodal Přemysl Kubala. „Bylo to komplikované, ale věřím, že hráči, které jsme získali, budou pro nás přínosem.“

Alexander Pozněkov uvedl, že jeho úkolem v klubu je pracovat s mladými volejbalisty. „A v extraligovém týmu budu spojovat české hráče s těmi, co mluví rusky. Ale znám i srbochorvatsky, takže nemám problém domluvit se s Joćićem z Bosny,“ uvedl lámanou češtinou. „Méně umím Polsky.“ Jaká je úřední řeč v kabině?

„Ta se hledá těžce, ale je to čeština. Mladí kluci si poradí,“ odpověděl Přemysl Kubala.

Beskydští zahájí sezonu v sobotu od 19.30 s Brnem na domácím hřišti v hale Základní školy Pionýrů, kde působí i volejbalistky Sokola a frýdecko-místečtí házenkáři.

Mládež má stále prioritu

„Jsme jediný tým v nejvyšší soutěži volejbalistů, který nebude trénovat tam, kde hraje. Ale je logické, že přednost mají jiné kluby, když jsme do extraligy postoupili jako poslední ze zdejších celků,“ řekl předseda klubu Michal Provazník.

Fakta Black Volley Beskydy Nahrávači: Sergij Jevstratov (Ukrajina) a Tomáš Míšek. Blokaři: Dejan Joćić (Bosna a Hercegovina), Tomáš Široký, Jeugenij Vojnau (Bělorusko). Smečaři: Josef Drozd, Tomáš Jambor, Maciej Krysiak (Polsko), Roman Kozák, Marek Mečiar (Slovensko) a Jan Pospíšil. Univerzálové: Jegor Aiu (Rusko) a Tomáš Prokůpek. Libera: Sérgio Nogueira (Brazílie) a Matěj Lex. Trenéři: Přemysl Kubala a Alexander Pozněkov (Bělorusko).

Tréninkové zázemí má tým ve Frýdlantě nad Ostravicí. „Problém to není, ale limitující faktor ano,“ připustil Kubala. „Důležitá bude souhra, to je naprostý základ. Chce to čas, abychom byli dostatečně sehraní a podávali stabilní výkony.“

Beskydští si přejí probojovat se do play off. V takovém případě by rádi hráli v Polárce, kde působí prvoligoví hokejisté Frýdku-Místku.

„Nechceme řešit boj o záchranu, baráž. Budeme bojovat o co nejlepší pozici,“ slíbil Kubala.

„Play off je pro nás důležité, abychom volejbal ve městě více zpopularizovali a získali další energii do práce s mládeží,“ řekl majitel klubu Vavřinec Pečinka, jehož původním záměrem bylo vychovat hráče, kteří by si postup do nejvyšší soutěže vybojovali.

„Projekt s výchovou mládeže jsme rozjeli v roce 2008 na Základní škole T. G. M. ve Frýdlantě nad Ostravicí a extraligu jsme plánovali v letech 2021 a 2022,“ připomněl Pečinka. „Jenže dynamika a vývoj extraligových týmů a změny na úrovni volejbalového svazu nás přinutily projekt urychlit.“

Tudíž soutěž letos odkoupili od SGLD Brno. „Postoupit do extraligy s odchovanci by bylo hodně těžké,“ upozornil Kubala. „Rozdíl mezi nejvyšší soutěží a první ligou je obrovský, takže jsme byli nuceni reagovat. Ale doplňovat tým odchovanci je stále náš primární cíl.“

Vavřinec Pečinka podotkl, že pokud jde o mládežnické celky, patří beskydský klub mezi největší v republice. „Moc bych si přál, aby kvalita našeho A týmu mužů korespondovala s naším projektem pro mládež a naplnila ho svými výsledky.“