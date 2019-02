Volejbalisté Dukly smetli Budějovice. Koncentrovaný výkon, ocenil kouč

„Odvedli jsme koncentrovaný výkon a Budějovice jsme tentokrát přehráli ve všech činnostech. Velký dík patří i našim fantastickým divákům, protože nám vytvořili skvělou kulisu,“ uvedl Michal Nekola, trenér Dukly.

Liberečtí tak sokovi z Budějovic vrátili dvě porážky 2:3 z této sezony. Jedna byla v extralize, druhá přišla před týdnem v semifinále Českého poháru. Jihočeši následně zisk pohárové trofeje oslavili, ale v ligovém duelu pod Ještědem na tyto výkony nenavázali a přišel trest.

„Takový zápas jsem očekával, protože vím, jaké to je vyhrát pohár a pak hned najít po oslavách motivaci do dalšího těžkého zápasu,“ poznamenal zkušený smečař a kapitán Dukly Aleš Správka. „Musím ale říct, že jsme hráli opravdu výborně a vycházelo nám skoro všechno. Budějovice nám to usnadnily tím, že na jejich straně bylo neuvěřitelné množství chyb.“

Do konce základní části extraligy chybí dvě kola. Liberečtí v nich nastoupí na palubovce Odoleny Vody a doma proti Benátkám a pokud zvládnou roli favoritů tříbodovými výhrami, půjdou do bojů play off z nejlepší první pozice.