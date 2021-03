Série Ostravy s Šelmami je pořádná bitva. Promluví do ní věk?

Na to Ostravanky dosáhly, byť ve čtvrté sadě promarnily tři mečboly. „Těší mě, že po nedůrazné koncovce čtvrté sady jsme dohráli tiebreak,“ uvedl Pommer.

Dodal, že zápas byl o bojovnosti. „Ta nám hodně pomohla. Pokud takto budeme dřít, máme šanci uspět. Pořád jsme však na začátku, ale jsem rád, že jsme už nyní sérii natáhli,“ řekl Zdeněk Pommer.

„Je to boj. My se hlavně musíme v některých chvílích vyvarovat zbytečných chyb a ulehčit si utkání,“ podotkla ostravská kapitánka Helena Hrdličková.

Brněnského trenéra Ondřeje Boulu mrzelo, že se jeho hráčky nevyrovnaly soupeřkám v tvrdosti podání. „A nebyli jsme dostatečně úspěšní v útocích z kůlů,“ podotkl. „V útoku jsme byli výrazně slabší, než na co máme. Chyběla nám přesnost při některých balonech.“

Kapitánka Šelem Ivona Marková upozornila, že neodvedly maximum. „Konec rozhodlo několik míčů Ostravy,“ řekla.

Čtvrtfinále pokračuje ve čtvrtek v Brně a v neděli v Ostravě.

Ostravská nahrávačka Anna Pospíšilová věří, že by mohly protivnice fyzicky utahat. „Přece jen holky už jsou starší než my,“ usmála se volejbalistka, která do Ostravy přišla z týmu nynějších protivnic.

„Páté místo, na němž jsme byly po základní části, pro nás nemůže být konečné,“ prohlásila Helena Hrdličková. „Chceme si jít za medailí a pokud bychom to neměly hlavách, bylo by to špatné. A nesmíme být vystrašené, jinak ty vyrovnané zápasy nemůžeme uhrát.“