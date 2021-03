Olymp a Olomouc jsou v semifinále. Ostravské volejbalistky mají mečbol

Volejbalistky liberecké Dukly slavily postup již v pondělí, proti Přerovu neztratily ani set. Jméno svého soupeře v bojích o finále se dozví nejdříve v neděli a blíže k postupu má Ostrava. Po dvou pětisetových bitvách tentokrát vybojovala výhru v hale brněnských Šelem 3:1. Poslední bod může ostravský tým získat doma.

Oslabený Olymp opět postrádal nemocnou kapitánku Pavlínu Šimáňovou i nahrávačku Lucii Smutnou a ve čtvrtek i další dvě hráčky základní sestavy, ale předsezonní posila Aneta Kocmanová-Havlíčková svůj celek do semifinále dovedla. Opět předvedla třicetibodový výkon, na předchozích 36 bodů ostřílená univerzálka navázala jedenatřiceti.

„Jsem strašně šťastná, že jsme to zvládly. Tím, že jsme oslabené, je vidět, že držíme spolu a jsme schopny se poprat jedna za druhou,“ řekla kapitánka Kocmanová-Havlíčková. Olymp se vzepjal k heroickému výkonu, byť prohrál první set o 11 bodů.

„Chtěl bych poděkovat všem devíti statečným hráčkám, které nastoupily do zápasu. Bylo na nich vidět, že chtějí zabojovat za čtyři vyřazené hráčky. Začátek ukázal, že máme respekt, ale od druhého setu se rozpoutala bitva, kterou jsme ve třech těžkých koncovkách dokázali zvládnout. Velikou zásluhu na tom má Aneta - jako třicetibodová hráčka. Ale je to dílo celého kolektivu,“ dodal kouč Olympu Stanislav Mitáč.

Olymp v semifinále narazí na Olomouc, která s výjimkou druhého setu Královo Pole jasně přehrála. „Už jsem to říkal dříve, teď už se nehraje na krásu, ale na vítězství. Dnes to byl z obou stran nejhorší volejbal s řadou výkyvů, důležitá je však výhra a postup. Opět jsme si pomohli servisem tak jako v celé sérii, a to rozhodlo,“ uvedl kouč Hanaček Petr Zapletal.