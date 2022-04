Chci vidět smutné obličeje, plánuje ústecký Suda pro fandy Budějovic

„Těch 11 let bez výhry, to už je fakt moc. Chtěli jsme to utnout, což se zatím nepovedlo, ale rozhodně nic nebalíme. Doufám, že v Budějovicích se stane něco neočekávaného, doma je to pak jednodušší a v rozhodující bitvě u nich pak přijde další zázrak,“ namaloval si veleobrat v sérii s favoritem ústecký smečař Radek Suda.

Zatím to však vypadá jako utopie, jeho tým neuhrál ve čtvrtfinále ani set, moc se nedostává ani do koncovek. „Doma jsme dělali chyby hlavně v útoku, tam mám utekli, na přihrávce a servisu to bylo dobré. Takže musíme omezit chyby v útoku a bude to ještě lepší,“ věří Suda.

Play off si i přes nepříznivý vývoj série užívá. „Hrát doma před plnou halou, to je pro mě paráda. Užili jsme si to, a je škoda, že výsledek nebyl lepší. V pátek rozhodně nechceme končit sezonu, chceme se do Ústí vrátit už kvůli našim fanouškům,“ přeje si.

I když statistika je neúprosná, Ústí poraženecké náladě nepodléhá. „Bude to těžké, ale chceme tu dlouhou sérii porážek s Budějovicemi zlomit a uděláme vše, co bude v našich silách. U nich by to bylo ještě lepší. Vidět smutné obličeje všech jejich fanoušků, to by byla paráda,“ usmívá se Suda.