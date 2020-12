Lvi ve velké formě. Po pohárovém tažení porazili extraligového lídra

Pražané minulý týden na Ukrajině postoupili po dvou vyhraných zápasech do semifinále Vyzývacího poháru a pohodu si přenesli do domácí soutěže.

V utkání s papírovým favoritem byli jasně lepší a připsali si první extraligové vítězství nad Jihostrojem od února 2015 a po dvanácti porážkách. Utkání zakončil symbolicky nejlépe bodující hráč zápasu Matej Mihajlovič (17) smečí přesně na čáru.

„Jsem jednak rád za předvedený výkon, hráči splnili pokyny do puntíku. Také jsem rád za 3:0, protože jsem viděl, že kluci už energii tahají z paty. Program byl extrémně náročný. Bylo to na hraně a jsem rád, že jsme to takhle perfektně zvládli,“ řekl České televizi trenér Lvů Tomáš Pomr.

Jeho svěřenci měli původně hrát už v neděli s Karlovarskem, ale zápas byl přeložen kvůli komplikovanému návratu Pražanů z Ukrajiny.

Českobudějovický trenér René Dvořák na soupeři viděl, že se veze na vlně z úspěšného pohárového vystoupení.

„Jsou rozradostnění z poháru, dařilo se jim, na co sáhli, všechno se k nim odráželo. My zase byli u všeho o desetinu sekundy později a to v takové rychlé hře rozhoduje. Nic jsme neubránili, ani jsme dobře nepřihrávali, takže jsme si nemohli připravit dobrý útok,“ řekl Dvořák.

Po zkompletování 14. kola pokračuje extraliga hned v úterý dohrávkou 11. kola mezi Kladnem a Odolenou Vodou.

UNIQA extraliga volejbalistů - 14. kolo Lvi Praha - České Budějovice 3:0 (18, 16, 20)

Nejvíce bodů: Mihajlovič 17, Paták 11, Skakič 10 - Stoilovič 15, Michálek 7, Mach a Schouten po 5.