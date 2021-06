Volejbalistky se v semifinále Evropské ligy střetnou s domácími Bulharkami

Bulharky předloni vypadly z Ligy národů a tříčlennou skupinou B Evropské ligy prošly suverénně bez ztráty setu. I Češky vyhrály skupinu C s přehledem a dvě porážky utržily až poté, co měly jistý postup do Final Four.

České volejbalistky předloni slavily celkový triumf v soutěži a v následné kvalifikaci o Ligu národů prohrály 2:3 s Kanadou. Loni se Evropská liga kvůli koronaviru nekonala.

S Bulharkami se národní tým potká rovněž na letošním mistrovství Evropy koncem srpna. Oba celky na sebe narazí v Plovdivu ve skupině B.