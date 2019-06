Volejbalistky v Evropské lize proti Švédkám. A budou přát Slovenkám

„Bude důležité vyhrát tři nula a podle výsledku ze Slovenska uvidíme, jestli se kvalifikujeme,“ řekl Athanasopulos, který bude sázet na nahrávačku a kapitánku Šmídovou, smečařky Kossányiovou a Mlejnkovou i univerzálku Orvošovou. Jedinou změnou v nominaci je zařazení Šustrové místo Svobodové.

Čeští muži už jen v přípravném módu Čeští volejbalisté už o šanci na postup do Final Four Evropské ligy přišli. Sobotní zápas ve Finsku může být především přípravou na zářijové mistrovství Evropy. "Sice už nemáme možnost postoupit, ale cílem je vítězství," vyhlásil trenér Michal Nekola.

Proti Švédkám volejbalistky letošní Evropskou ligu začínaly a koncem května na palubovce soupeřek jasně vyhrály. Pak si do tabulky připsaly další dvě výhry, naposledy ve středu na Slovensku, ale také dvě porážky. Ve skupině A jsou druhé o dva body za Ukrajinkami, do Final Four postoupí jen vítěz skupiny.

Athanasopulos si přál v Jablonci plné ochozy. „Potřebujeme, aby fanoušci byli sedmým hráčem na hřišti,“ řekl kouč. O hlučnou atmosféru se opět budou v hledišti starat stovky dětí, účastníci celostátního kola svazového minivolejbalu v barvách.

Případným postupem do Final Four by české volejbalistky zároveň udržely naději na kvalifikaci o Ligu národů. Druhým vrcholem sezony pro ně bude v srpnu olympijská kvalifikace, na mistrovství Evropy poté budou po 14 letech chybět.