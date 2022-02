Skandál v Lize mistryň. Dynamo Moskva dostalo málo víz, do Liberce nedorazí

„Důvodem je, že česká ambasáda v Moskvě odmítla Dynamu vydat všechna požadovaná víza, o které požádalo,“ uvedl Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

Jeho slova potvrzuje moskevský volejbalový velkoklub na svých webových stránkách. „Velvyslanectví ČR v Moskvě odmítlo udělit víza několika trenérům ženského volejbalového klubu Dynamo na venkovní zápas Ligy mistrů proti české Dukle s tím, že nevidí potvrzené důvody pro vstup celého trenérského štábu Dynama, s výjimkou hlavního trenéra, do ČR,“ řekl Vladimir Ziničev, generální ředitel ruského klubu.

„Pro celou naši delegaci jsme požádali českou ambasádu o 17 víz, dostali jsme jich pouze 12. Pěti našim zaměstnancům víza nevydali a hlavní trenér by tak měl být s týmem sám. Tato skutečnost je nehorázná, nesportovní a zjevně nepřátelská, přesahuje sport. Česká strana bojuje na sportovním poli nesportovními metodami,“ tvrdil mimo jiné ostře Ziničev.

Nejsme školní tým, zlobí se ruský klub

Dynamo se obrátilo s protestem na CEV. „Všeruská volejbalová federace se obrátila na Evropskou volejbalovou konfederaci se žádostí o objasnění a pomoc v našem problému. Čeští diplomaté porušili základní sportovní zásady. Pravidla CEV stanoví, že by neměly existovat žádné překážky pro získání víz pro členy týmových delegací. Veškerý realizační tým včetně všech trenérů, statistiků, lékařů, masérů je nedílnou součástí delegace, stejně jako hráči, je to napsáno v pravidlech CEV,“ vysvětluje dál Vladimir Ziničev. „Nejsme školní tým, abychom šli do zápasu jen s jedním hlavním trenérem.“

„Nás to samozřejmě mrzí, že se zápas neodehraje, a popravdě moc nerozumíme tomu, proč Dynamo požadovaná víza nedostalo,“ poznamenal Šimoníček.

„My jsme na zápas byli připraveni. Máme položený taraflex, speciální povrch pro Ligu mistryň, nakoupená jestřábí oka, už dorazili rozhodčí a delegáti z různých evropských zemí, máme speciální plakáty, nasmlouvané reklamy, protože zápas měl být v přímém přenosu na ČT sport... Místo toho budeme jen čekat, jak to celé dopadne,“ hlásí roztrpčeně Šimoníček.

Jaký bude osud tohoto zápasu Ligy mistryň, je nyní v rukou CEV. Pokud konfederace posoudí ruský protest jako oprávněný, tedy že česká strana nebyla ochotna zabezpečit víza pro celý realizační tým, žádá Dynamo sehrát utkání jindy na neutrální půdě, například v Turecku.

Druhou možností je kontumace ve prospěch českého týmu, protože hráčky a hlavní trenér víza dostali, a zápas by tak Dynamo Moskva odehrát mohlo.

České volejbalové šampionky z Liberce zatím nezískaly ve své premiérové účasti ve skupině Ligy mistryň ani bod a neuhrály ani jeden set, Dynamo je v tabulce druhé s pětibodovým mankem za suverénní italskou Novarou a s náskokem dvou bodů na turecký klub THY Istanbul. Z pěti skupin postoupí do čtvrtfinále vítězné celky a tři nejlepší z druhých míst.