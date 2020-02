Liberecká ženy představí posilu z Brazílie, volejbalisté hrají u lídra

Volejbalistky liberecké Dukly, které v extralize obhajují bronzové medaile, se od začátku sezony potýkají s problémy na ofenzivních postech.

Krátce před startem nového ročníku otěhotněla úderná slovenská univerzálka Pištěláková a letní americká náhrada Castillová se neosvědčila. Pak se navíc v průběhu sezony najednou zranily hned tři smečařky, takže trenér Gálík musel a stále musí v sestavě hodně improvizovat. I proto se Liberečanky pohybují aktuálně v tabulce nejvyšší soutěže až na 5. místě a do konce základní části se budou snažit vylepšit si pozici do play off.

V tom by měla Dukle pomoct zkušená brazilská univerzálka Arianne Tolentinová, kterou armádní klub získal na konci minulého týdne. Předtím působila v izraelském celku Hapoel Kfar Saba.

„I když nebylo moc času na nějaké dlouhé testy, protože bylo těsně před koncem přestupového období, tak věříme, že bude určitě pro tým posilou,“ uvedl kouč Libor Gálík. „Už má něco odehráno, většinu kariéry působila v Jižní Americe a hlavně jsme už nutně potřebovali klasickou univerzálku, abychom ustálili sestavu a zvětšila se naše údernost v ofenzivě.“

Dnes se 30letá levoruká atraktivní posila Tolentinová, která měří 180 cm, poprvé představí v týmu žen Liberce. Volejbalistky Dukly hostí od 18.00 v dohrávce 21. kola osmý Šternberk.

Volejbalisty Liberce čeká těžký souboj na palubovce aktuálně nejlepšího týmu extraligy Karlovarska. Hráči Dukly minule prohráli v Brně, přerušili tak svoji sedmizápasovou vítěznou sérii a v tabulce jsou čtvrtí. Na suverénně vedoucí Západočechy ztrácejí dvanáct bodů, ale mají zápas k dobru a v prvním letošním vzájemném zápase je dokázali doma porazit 3:2.

Atraktivní dohrávka 17. kola nejvyšší soutěže volejbalistů Karlovarsko - Dukla Liberec začne v 17 hodin a přímým přenosem ji vysílá stanice ČT Sport.