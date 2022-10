Extraligový start volejbalistek Liberce: ve dvou dnech dva domácí duely

Volejbalistky Dukly Liberec, které v minulém ročníku získaly bronz, vstoupí do sezony dvěma domácími zápasy ve dvou dnech. V pátek od 18.00 hostí loňského finalistu KP Brno, v sobotu od 18.30 (po skončení duelu mužů Dukly) tým Ostravy.

Poslední soutěžní zápas sehrály 22. dubna, do akce jdou tedy téměř přesně po půl roce... „Čekání už bylo opravdu dlouhé, příprava se navíc ještě natáhla o ty dva týdny, takže už to nikoho moc nebavilo,“ popsal kouč žen Dukly Libor Gálík.

Liberecký trenér Libor Gálík a jeho svěřenkyně.

Kvůli posunutí startu sezony a rozšíření soutěže o špičkový ukrajinský klub SC Prometey Dnipro čeká ženskou extraligu v základní části pořádný kvapík. Zápasový program bude nesmírně nahuštěný, k tomu přijdou i duely v Českém poháru a liberecké hráčky čeká i evropský Pohár CEV.

„Bude to hodně náročné, ale věřím, že s naším kvalitním a širokým kádrem to zvládneme. Chceme opět vyhrát extraligovou základní část a v play off je pak cílem postup do finále,“ řekl Gálík.

V týmu Dukly se představí fanouškům tři zahraniční posily: nahrávačky Lyklemaová z Holandska a Deislová z Rakouska a ukrajinská smečařka Frankevyčová.