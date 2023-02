Volejbalistky Liberce čeká pohárový souboj se slavným Olympiakosem

Liberecké volejbalistky už v Poháru CEV vyřadily francouzský Pays d'Aix Venelles a maďarský Szent Benedek Balatonfüred, nyní je na pouti v letošním ročníku druhé nejvýznamnější evropské soutěže čeká slavný řecký klub Olympiakos Pireus.

„Olympiakos, to je tradiční řecký velkoklub, který sdružuje několik sportů. Těšíme se na zápasy i na atmosféru, protože řečtí fanoušci jsou pověstní tím, že dokážou vytvořit bouřlivé prostředí,“ uvedl Libor Gálík, kouč žen Dukly.

Díky dvěma postupům se Liberečanky probily v Poháru CEV mezi nejlepších osm celků do fáze nazvané play off a v ní budou s Olympiakosem zápolit o postup do „pravého“ čtvrtfinále. V něm totiž čtyři celky, které projdou dál, doplní kvarteto vyřazených týmů z Ligy mistryň. „V této fázi soutěže už nejsou slabé týmy, ale myslím si, že Olympiakos není soupeř nad naše síly. Třeba KP Brno s ním vypadlo, ale doma sehrálo vyrovnanou bitvu," tvrdí Gálík.

Liberecká výprava pobývá v Pireu, čtvrtém největším městě v Řecku, už od pondělního odpoledne a hráčky tak měly dostatek času poznat při trénincích taje místní haly. Dukla je v české extralize první, Olympiakos v tamní nejvyšší soutěži čtvrtý. „Možná trochu překvapivě je aktuálně až čtvrtý, většinou se pohybuje na prvních dvou místech. Jeho základní sestava se moc nemění, máme ji načtenou. Hlavně doma je tým silný, bude proti nám stát velká fyzická útočná síla, protože většina hráček má kolem 190 centimetrů, přesto věřím, že si do odvety přivezeme nadějný výsledek,“ přeje si Libor Gálík.

Liberečtí volejbalisté přišli o vítěznou sérii po strhující bitvě

Porážky s Českými Budějovicemi orámovaly unikátní vítěznou sérii volejbalistů Dukly v extralize. S Jihočechy prohráli doma 29. října, poté skolili v řadě všech zbylých jedenáct soupeřů vždy za tři body, ale v pondělí na Budějovicích opět ztroskotali. Liberečtí na jihu Čech padli v nervydrásající bitvě 2:3, když po většinu tie-breaku měli bodově navrch, ale pak promarnili mečbol a domácí ten svůj naopak využili.

„Myslím, že to byla reklama na volejbal. Oba týmy si zasloužily vyhrát, ale Budějovice byly šťastnější. Jsem hrdý na svůj tým, že se za stavu 0:2 na sety ještě zvedl,“ řekl liberecký trenér Martin Démar.

Muži Dukly díky zisku bodu navýšili na čele tabulky náskok na druhé Karlovarsko už na pětibodový, ale Západočeši mají zápas k dobru.