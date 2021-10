Mistryně z liberecké Dukly vévodí lize: devět zápasů = devět vítězství

„Výborně jsme zvládli první set, ale pak jsme nepochopitelně polevili hlavně na útoku a bylo to vyrovnané. Olymp měl výborný den, my jsme ve čtvrtém setu úplně propadli, což by se nám stávat nemělo, ale naštěstí jsme se do tie-breaku zase zmobilizovali a předvedli výkon, který bychom si představovali,“ popsal trenér volejbalistek Dukly Libor Gálík.

Obhájkyně titulu z Liberce už v letošním ročníku extraligy narazily na všech devět týmů a všechny porazily, přičemž třikrát až po boji v tie-breaku. „Vzhledem ke složení kádrů ostatních celků jsme čekali, že budeme vítězit, ale hra je zatím dost za očekáváním,“ uvedl Gálík.



V dresu Dukly se včera poprvé objevila 24letá ukrajinská nahrávačka Olga Skrypaková. Liberecký klub totiž musel zareagovat na fakt, že letní posila na nahrávce Kubínová-Poddaná kvůli zranění do sezony vůbec nezasáhne. „Angažmá Skrypakové nám spadlo z nebe. Má za sebou i zkušenosti z Ligy mistryň a věříme, že bude pro náš tým velkou posilou,“ míní Libor Gálík.