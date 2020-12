Vloni mizérie, letos míří liberecké volejbalistky v extralize vysoko

„Na loňskou sezonu raději nevzpomínáme. Už od přípravy se kupily zdravotní problémy a od toho se to odvíjelo. Absence byly rozsáhlé a časté, byl to fakt extrém, protože ani jednou až do konce sezony jsme nebyli kompletní a sestavu jsme pořád lepili,“ připomněl Libor Gálík, liberecký kouč.

„Letos je to diametrální rozdíl. Kromě karantény kvůli koronaviru na začátku října se nám zatím zdravotní potíže vyhýbají, což je ohromně důležité. Tréninkový proces se všemi hráčkami je totiž úplně někde jinde než vloni, a to se zákonitě odráží na hře i na výsledcích.“

Dukle se navíc povedly posily. Loňskou osu Svobodová, Kohoutová, Dostálová či Bajuszová vhodně doplnily blokařská hvězda extraligy Trnková, kvalitní slovenská nahrávačka Ovečková, ruská talentovaná smečařka Jemelinová a po mateřských povinnostech se vrátila úderná slovenská univerzálka Pištěláková, jež už hraje pod jménem Kvapilová.

K tomu je v kádru i řada mladých nadějí. „Získali jsme posily, které jsme pečlivě vybírali, stáli jsme o ně a jejich kvalita se spojila s kvalitou stávajících hráček. Máme to dobře rozjeté a pokud jde o ambice, po základní části chceme určitě být do třetího místa,“ tvrdí Gálík.

O tom může hodně napovědět už nejbližší dvojzápas, v němž volejbalistky Liberce doma přivítají další elitní extraligové týmy.

V pátek od 17.00 hostí Šelmy Brno, s nimiž se dělí o druhé místo a v pondělí je v jejich hale smetly 3:0, a v sobotu vyzvou od 16.00 první a dosud neporaženou Olomouc, která má o čtyři body víc. Ženy Dukly však zatím odehrály o zápas méně než Hanačky a dokonce o tři méně než Šelmy.