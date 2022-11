Liberečtí volejbalisté porazili Zlín, ale trápí je zranění

Muži Liberce nečekaně vypadli z evropské soutěže už v 1. kole po dvou prohrách 1:3 se švýcarským celkem Chenois Ženeva, z čehož byl trenér Martin Démar hodně rozmrzelý. „Je to určitě obrovské zklamání, nenapadlo by nás, že s Ženevou vypadneme, když se nám v naší lize daří. Ten dvojzápas jsme si prohráli doma, kde jsme nehráli špatný volejbal, ale v důležitých chvílích jsme to nebyli schopni dotáhnout do konce, i když jsme v koncovkách třetího a hlavně čtvrtého setu měli vždy opravdu velký náskok. Bylo to psychologické selhání, které jsme v odvetě nedokázali otočit. Těšili jsme se v dalším kole na atraktivní souboje s tureckým Galatasarayem..., ale bohužel, v Evropě jsme skončili dřív, než jsme čekali,“ vrátil se k nevydařenému Poháru CEV kouč Martin Démar.

Jeho svěřenci se po náročném cestování a středeční prohře v Ženevě představili v duelu nejvyšší soutěže na palubovce Zlína, kde sice prohráli dramatický první set, ale další tři už s přehledem zvládli. „Ten týden pro nás byl hodně komplikovaný. Sedm hodin jsme strávili na letišti kvůli mlze, takže jsme v Ženevě neměli v úterý žádný trénink, zápas pak nebyl z naší strany nic moc a po návratu nás po jediném tréninku čekal přesun do Zlína,“ popsal Démar. „Z utkání jsem proto měl trochu obavy, v tom prvním setu jsme měli nízkou úspěšnost v útoku, ale postupem času šel náš výkon nahoru a tři body se počítají,“ konstatoval trenér Dukly, jehož tým je v tabulce extraligy druhý.

Aktuálně ale Liberecké trápí zranění. Klíčový blokař Šimon Krajčovič, který si vážně zranil palec na ruce před týdnem v zápase s pražskými Lvy, začne s tréninkem až v lednu. Druhou citelnou ztrátou je absence druhého nahrávače Šimona Bryknara, jenž si před utkáním ve Zlíně zlomil palec na noze. „Z toho jsem také špatný, protože jsem mu chtěl začít od prosince dávat mnohem větší prostor, ale teď to bude muset na nahrávce delší dobu všechno odtáhnout zkušený Lukáš Ticháček a uvidíme, jak ten zápřah zvládne,“ uvedl nevesele Martin Démar.