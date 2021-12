Liga mistryň je tu. Liberecké volejbalistky přivítají hvězdami nabitou Novaru

Zvučnějšího soupeře si volejbalistky Dukly do premiérového domácího utkání Ligy mistryň snad ani nemohly přát. České šampionky se střetnou s italským klubem Igor Gorgonzola Novara, který nejprestižnější klubovou soutěž v roce 2019 ovládl a v minulé sezoně došel do semifinále, v němž podlehl pozdějšímu vítězi Coneglianu, dalšímu celku z Itálie. Soupeřkami Liberečanek ve skupině C Ligy mistryň jsou ještě THY Istanbul a Dynamo Moskva.

„Samozřejmě to bude pro nás velmi těžký zápas a doufám, že co nejdříve setřeseme nervozitu z prvního domácího utkání v Lize mistryň. Novaru určitě považujeme za největšího favorita skupiny,“ řekl Libor Gálík, trenér libereckých volejbalistek. „Každopádně to bude pro nás i pro naše diváky svátek volejbalu.“

Kádr Novary je totiž doslova nabitý hvězdami svých zemí, jsou tam čerstvé medailistky z olympijských her v Tokiu, světových šampionátů i Ligy mistryň. „Hlavní údernou sílu, jak to u těchto světových družstev bývá, má i Novara na postu univerzální hráčky, kterou je Karakurtová z Turecka, s níž se některé naše hráčky potkaly na mistrovství Evropy. To je jméno, které se hodně skloňuje. Ale pokud jde o špičkové volejbalistky, dal by se jmenovat v podstatě celý kádr Novary. Je to neskutečná síla,“ přiblížil Gálík.

Fanoušci v hale Dukly se tak mohou dále těšit třeba na americkou blokařku Washingtonovou a její krajanku Hancockovou, která byla nejlepší nahrávačkou loňské sezony italské ligy, brazilskou univerzálku Montibellerovou či Italku Chirichellaovou, nejlepší blokařku tamní špičkové ligy, a na mnoho dalších hvězd.

Novara je v italské Serii A1 aktuálně druhá s bilancí devět výher - jedna porážka, ale má o dva odehrané zápasy méně než vedoucí Conegliano, v 1. kole skupiny C Ligy mistryň porazila THY Istanbul 3:0.

Volejbalistky Dukly, které v extralize prvně v sezoně klesly na 2. místo, zahájily program v Lize mistryň před dvěma týdny porážkou 0:3 v hale Dynama Moskva. „Měli jsme tam šanci porvat se o zisk setu a nebyl to od nás úplně špatný zápas. Doma budeme mít za sebou v hledišti naše diváky, ale Novara, to je ještě trošku jiný level,“ tvrdí Gálík.

Dnešní duel žen Dukly s atraktivním sokem ve skupině Ligy mistryň začne ve 20.00, vysílá ho ČT sport, lístek stojí 100 korun, majitelé permanentek mají vstup zdarma.