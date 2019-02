Volejbal v Liberci: Ženy udržely stříbrnou pozici, muži skvělou sérii

Liberečanky utrpěly jen tři prohry. Dvě od olomouckých vládkyň tabulky a jednu doma před několika dny od čtvrtého Olympu Praha.

Poslední z patnácti vítězství se však nerodilo úplně snadno. Volejbalistky Dukly, které v týdnu absolvovaly náročné cestování do Izraele a zpět kvůli nakonec neúspěšné odvetě osmifinále Challenge Cupu, nečekaně prohrály ve své hale s předposledním Frýdkem-Místkem první set. Pak ale dokázaly zápas otočit a dovést k zisku tří bodů.

„Byl to pro nás těžký zápas po návratu z Izraele. Frýdek-Místek bojoval ještě o první osmičku, i tak měla být kvalita na naší straně. Náš nekoncentrovaný vstup do zápasu a patnáct nevynucených chyb v prvním setu dalo Frýdku šanci na úspěch,“ popsal Libor Gálík, trenér žen Dukly.

„Zvrat nastal zlepšeným výkonem ve druhém a třetím setu a do poloviny čtvrtého setu. Pak měl opět Frýdek šanci, protože jsme zase nepochopitelně ztratili koncentraci a nepoložili míč. Nakonec možná rozhodlo zranění frýdecké nahrávačky a se štěstím jsme vyhráli. Ale tři body po takto těžce vybojovaném zápase vždy potěší.“

Nyní se nejlepších osm celků v extralize rozdělí na dvě nadstavbové skupiny o 1. až 4. místo a o 5. až 8. příčku. V nich budou spolu hrát týmy každý s každým dvakrát o pozice do play off, přičemž body ze základní části zůstávají. Liberečanky začnou v sobotu 9. února doma s Prostějovem. Nejhorší dvě družstva tabulky Frýdek-Místek a Šternberk čeká boj o záchranu, horší z dvojice půjde do baráže.

Muži: osmá výhra v řadě

Liberečtí volejbalisté potvrdili parádní vítěznou sérii i na palubovce osmého Ústí nad Labem, kde v sobotu v duelu 17. kola triumfovali jasně 3:0. Upevnili si tak druhé místo za Českými Budějovicemi, přičemž na třetí Kladno mají dál šestibodový náskok.

„Šli jsme si od prvního míče pro tři body a soustředěným výkonem na servisu a v obraně jsme domácí přehráli,“ řekl Michal Nekola, liberecký trenér.

Jeho tým zvítězil v extralize už osmkrát za sebou, pokaždé za tři body a během této šňůry vydařených zápasů ztratil pouhé dva sety. A v součtu se dvěma výhrami nad Ústím ve čtvrtfinále Českého poháru má liberecká série triumfů v řadě nad českými soky dokonce už číslo deset.