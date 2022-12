Volejbalistky z liberecké Dukly vyzvou doma francouzské Venelles

„V týmu Venelles působí pět šest kvalitních cizinek, teď je sice až osmý, ale ve vyrovnané tabulce má kladnou bilanci šesti výher a pěti porážek, takže nás čeká silný protivník,“ tvrdí Libor Gálík, kouč volejbalistek Dukly. „Očekávám vyrovnané utkání, protože je to soupeř zhruba na naší úrovni a naším jasným cílem je postup. K tomu samozřejmě potřebujeme doma zvítězit, proto věřím v podporu fanoušků.“

Liberečankám momentálně patří v extralize 4. příčka, mezi českými týmy třetí, protože je mezi ně vklíněn ukrajinský mistr Prometej Dnipro, jenž letos v základní části české nejvyšší soutěže startuje.

„Naše hra zatím určitě není podle představ, trápili jsme se se slabšími družstvy a hlavně jsme prohráli pět tiebreaků z pěti, což nám také vůbec nepomohlo. Musíme to zlomit jedině tvrdou prací, v poslední době už se to trochu zlepšuje, dvakrát za sebou jsme vyhráli, a proto se těšíme na evropský pohárový zápas. Úspěch v něm by nám mohl vlít krev do žil,“ přeje si Gálík.

Odveta v hale Venelles se hraje ve středu 21. prosince, předtím budou ještě volejbalistky Dukly hostit v sobotu v důležité extraligové bitvě třetí Olomouc.