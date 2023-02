Jak porazit Olympiakos? Víc agresivity, velí kouč libereckých volejbalistek

Volejbalistky Dukly už v letošním ročníku Poháru CEV vyřadily týmy z Francie a Maďarska, nyní mají před sebou velmi silného soka – velkoklub Olympiakos Pireus. Fanoušci pod Ještědem se mají na co těšit, protože základní jádro řeckého družstva tvoří kvalitní cizinecká legie.

Liberečanky se ve druhé nejvýznamnější evropské soutěži probojovaly mezi nejlepších osm celků do fáze zvané play off, ve které jde o postup do čtvrtfinále. V něm doplní čtyři týmy, které postoupí, čtveřice vyřazených klubů z Ligy mistryň.

Ženy Dukly dnes čeká náročný úkol. Po úvodní hladké porážce 0:3 musí na domácí palubovce zvítězit 3:0 nebo 3:1 a pak ještě zvládnout případný zlatý tiebreak. Týmu z Pirea stačí k postupu uhrát dva sety.

„Pokud chceme Olympiakos porazit, tak musíme být jednoznačně agresivnější v útoku. Soupeřky nám v poli hodně míčů vyčapaly a měli jsme také řadu zbytečných chyb, kdy šly smeče od nás dobrým směrem, ale do autu,“ řekl trenér žen Dukly Libor Gálík. „Dále potřebujeme smečařkám řeckého celku, které mají výškovou převahu, víc ztížit útok a zkvalitnit obranu na síti. Čeká nás těžký úkol, ale pokusíme se ho doma zvládnout.“

Hra Olympiakosu stojí podle Gálíka na ofenzivních hráčkách z ciziny. Prim hrají 194 centimetrů vysoká srbská univerzálka Kuburaová (číslo 12) a smečařky Salasová z Kuby (188 cm, č. 10) a Wintersová z USA (190 cm, č. 5). „A hodně šikovné jsou obě nahrávačky, Italka Carrarová a Řekyně Christodoulová,“ doplnil Libor Gálík.

Drobnou výhodou pro Duklu bude skutečnost, že do dnešního domácího zápasu už může zasáhnout ukrajinská smečařka Frankevyčová, která kvůli legislativním problémům nesmí s libereckým klubem, i když je jeho zaměstnankyní, cestovat po Evropě. „Budeme tak mít víc možností točit se sestavou,“ těší kouče Dukly před důležitou a divácky atraktivní bitvou.