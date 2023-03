V létě se málem nevešel do kádru, teď kubánský smečař Nivaldo září

„O Nivaldovi jsem hodně přemýšlel, jestli si ho tady v létě vůbec nechat, nebo nenechat. Věděl jsem, že na útoku byl par excellance, ale neznal jsem jeho další herní činnosti. Nakonec to volejbalové štěstí přišlo tak, že jsme nebyli schopní najít jiného smečaře, který by se mi líbil, a tím pádem tady Nivaldo zůstal. A byl jsem pak velice příjemně překvapený, jak se postupně lepšil na přihrávce, na podání, prostě ve všech činnostech, a začal náš tým táhnout. Mám velkou radost, že to tak dopadlo. Nivaldo určitě najednou patří mezi top smečaře extraligy. Chodí na něj trojblokem a on to dá v pohodě metr za debla. Předtím hrál jen beachvolejbal a pořádně nevěděl, kde má v šestkovém volejbale stát. V tom ale odvedl dobrou práci trenér Nekola, který si ho předtím vybral, ovšem Nivaldo se svezl na negativní vlně Dukly v minulé sezoně, byl poprvé mimo domov a neměl sílu vzdorovat těm neúspěchům. Teď ale začal cítit důvěru a kluci mu navíc ve všem hodně pomáhali. Mě by zajímalo, kde se ta jeho evoluce zastaví. Myslím, že svým stylem a výskokem je v české extralize výjimečný a vidět Nivalda, jak útočí, je pro diváky zážitek. Ladnost jeho pohybů je famózní a uvidíme, v jaké evropské lize nakonec skončí.“