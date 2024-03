Kouč Démar už nepovede volejbalisty Liberce, končí i kvarteto cizinců

„Sezona se výsledkově nepovedla, poprvé po dvaadvaceti letech nemáme žádnou medaili, proto jsme se rozhodli, že trenér Martin Démar už nebude působit u A-týmu mužů,“ řekl Jakub Veselý, sportovní ředitel libereckého klubu.

„Máme pár kandidátů na nového trenéra, z Česka i z ciziny, a snažíme se najít pro Duklu toho nejlepšího. Jednání jsou složitá, ale bude to potřeba i vzhledem k tvorbě nového kádru vyřešit co nejrychleji,“ naznačil Veselý.

Trenér Martin Démar přišel do Dukly v létě roku 2022 a po předchozí mizerné sezoně tým výrazně pozvedl: s Duklou triumfoval v Českém poháru, po základní části extraligy dovedl tým na 2. místo a jen těsně s ním nepostoupil do finále play off.

V letošní sezoně přivedl muže Dukly po základní části sezony extraligy na solidní bronzovou příčku, ale jeho mužstvo pak v play off nečekaně vypadlo ve čtvrtfinále s podceňovanou Příbramí.

„Základní část byla hlavně v její druhé polovině od nás výborná. Pokud jde o moji práci, můžu se v klidu podívat do zrcadla a jsem na ni hrdý. Myslím, že mladí hráči v týmu šli výkonnostně nahoru. Bohužel po základní části byli zranění univerzál Johansen a smečař Nivaldo, nepodařilo se je doléčit, tím nám v play off odešlo zhruba čtyřicet bodů na zápas a celkově nám pak nevyšel jeden týden v sezoně. Bohužel ten klíčový k postupu do semifinále. Navíc většinu sezony byl zraněný nahrávač Ticháček, který měl tým táhnout,“ popsal trenér Martin Démar a přiznal, že během sezony už sice nenacházel společnou řeč s vedením, panovalo napětí, ale přesto po vyhazovu cítí velkou nespravedlnost.

„Je jasné, že výsledky jdou samozřejmě za mnou, ale podle mne v klubu není všechno růžové, jak navenek vypadá. Je fakt, že jsme měli spory, ale bohužel jsem necítil podporu, jakou by měl trenér od vedení mít. Přiznám se ale, že jsem počítal s tím, že v Dukle budu ještě jednu sezonu u áčka dál. U A-týmu už tedy pokračovat nebudu, ale nabídli mi tady trénovat dorostence, takže na práci s mládeží se těším,“ uvedl Martin Démar.

Pokud jde o složení kádru A-týmu na příští sezonu, už je podle Veselého jisté, že v Dukle nebude dále působit kvarteto cizinců: peruánský blokař Urueňa, univerzálové Johansen z Argentiny a Jemeljanovs z Lotyšska, ani libero Maar z Estonska. V jednání je další pokračování smečařů Démara a Kubánce Nivalda, zkušený kapitán a nahrávač Ticháček by měl v Dukle zůstat i na příští sezonu.

„Do budoucna počítáme s tím, že by měli jádro našeho týmu tvořit hráči, kteří mají vztah k liberecké Dukle, plus by byli doplněni o dva tři kvalitní cizince,“ naznačil vizi Dukly Liberec pro příští ročník Jakub Veselý.

Od příštího týdne bude mít zbytek libereckého celku regenerační program zaměřený na doléčení zdravotních neduhů a poté bude do konce června trénovat pod vedením asistenta Vladana Merty.