Volejbalové týmy liberecké Dukly prodloužily své vítězné série

„Nebylo to ale vůbec lehké utkání, sami jsme si ho komplikovali. Až ke konci čtvrtého setu jsem viděl na hřišti svůj tým hrát tak, jako na konci minulého roku. Jsem rád, že jsme to zvládli a že máme tři body,“ řekl na www.cvf.cz kouč Dukly Martin Démar, který už mohl po dlouhé pauze do utkání nasadit i vyléčené marody blokaře Krajčoviče a nahrávače Bryknara.

Liberečtí jsou v tabulce nejvyšší soutěže dál druzí se stejným počtem bodů jako vedoucí Karlovarsko.

Poté nastoupily na domácí palubovku volejbalistky Dukly a po výtečném výkonu i přes ztrátu úvodní sady pokořily ve šlágru 20. kola Prostějov, úřadujícího mistra a v té době lídra tabulky, v atraktivním souboji 3:1 (-21, 16, 24, 14). Liberečanky triumfovaly v extralize už pošesté za sebou a jsou třetí o dva body za Prostějovem a o pět za ukrajinským celkem Dnipro Prometey.

„Holkám patří velká gratulace. Na začátku jsme se sice lekli, ale pak už jsme hráli dobře, výkon jsme stupňovali a myslím, že zápas jsme měli pod kontrolou. Doufám, že si formu vezmeme i do evropského poháru,“ uvedl trenér žen Dukly Libor Gálík.

Liberečanky čeká v Poháru CEV tento čtvrtek první zápas osmifinále, v němž nastoupí v hale maďarského celku Szent Benedek Balatonfüred, odveta pod Ještědem je na programu o týden později.