Volejbalistky Liberce ovládly boj o třetí místo, muži nadále vedou ligu

Volejbalistky Liberce zvládly dva velmi důležité domácí zápasy během pouhých 44 hodin parádně – oba vyhrály jasně 3:0.

Nejprve nastoupily ve čtvrtek večer až po 21. hodině (začátek utkání byl opožděný kvůli problémům soupeřek na cestě do České republiky) v úvodním utkání 1. kola Poháru CEV proti favorizovanému francouzskému celku Venelles a nečekaně snadno ho přehrály. A už v sobotu v 16.00 zahájily hráčky Dukly extraligový duel 16. kola s Olomoucí, kterou v přímém souboji o třetí příčku v tabulce porazily za hodinu a čtvrt také překvapivě suverénně bez ztráty setu.

„Jak jsem čekal, to vítězství v Poháru CEV nám vlilo novou krev do žil. Bylo to vidět a od začátku jsme si věřili,“ řekl na www.cvf.cz trenér libereckých žen Libor Gálík.

Jeho svěřenkyně ovládly první set naprosto jednoznačně, ve druhém vedly už drtivě 22:12, ale v ten moment se jejich dokonale organizovaná hra zničehonic rozpadla. Olomoučanky získaly sedm bodů v řadě a domácí musely o výhru ve druhé sadě ještě tvrdě bojovat. Poté už nebyla převaha Liberečanek tak přesvědčivá jako v úvodu zápasu, přesto důležitý duel dovedly díky vydařené koncovce třetího dějství k vítězství.

„Tabulka je velmi vyrovnaná, takže jsme rády za tři body. První set jsme měly jednoznačně v našich rukách, vycházelo nám všechno. Ve druhém setu jsme měly v jednom postavení velký výpadek, kdy jsme nebyly schopné složit balon, na tom musíme ještě zapracovat. Soupeřky jsme nechaly rozehrát, potom jsme se na každý bod velmi natrápily, ale nakonec panovala spokojenost,“ popsala Nikola Kvapilová, univerzálka a kapitánka Dukly.

„Naštěstí jsme zvládli koncovku druhého setu, třetí už pro nás byl velmi těžký, ubojovaný a pomohli jsme si střídáním. Utkání jsme nakonec zvládli takticky a musím holkám moc poděkovat, že tento těžký týden zvládli velmi dobře,“ chválil své družstvo Libor Gálík.

Nabitý program libereckých volejbalistek na konci roku ale pokračuje dál. Nyní je čeká cesta do Francie, kde ve středu večer nastoupí k odvetě Poháru CEV na palubovce Venelles, a mezi svátky ve středu 28. prosince ještě odehrají extraligový zápas ve Frýdku-Místku.

Volejbalisté Liberce zakončí rok ve čtvrtek doma s Ostravou

Po volejbalistkách nastoupili na domácí palubovku muži Dukly a i když cesta k dalšímu tříbodovému triumfu nebyla úplně hladká, roli jasného favorita v duelu 16. kola splnili. Celek Black Volley Beskydy zdolali 3:1 a před druhým Karlovarskem, které má o jeden odehraný zápas méně, si na čele tabulky nejvyšší soutěže drží náskok tří bodů.

Po snadno zvládnutém prvním setu Liberečtí ve druhém herně odpadli a hosté nečekaně po výhře 25:18 srovnali krok. „Beskydům vyšlo ve druhém setu úplně všechno a rozstříleli nás servisem,“ uvedl Martin Démar, kouč mužů Dukly.

V následujících dvou sadách už ale Liberečtí i díky střídajícím ranařům Gavendovi a Nivaldovi dotáhli duel k výhře. „Tři body jsou důležité, ale štve mě čtvrtý set. V jeho polovině jsme jasně vedli, ale najednou to bylo kvůli našemu lajdáctví a nesoustředěnosti v koncovce 22:21. To se mi nelíbilo, ten set jsme měli vyhrát o deset bodů,“ konstatoval Démar.

Jeho tým se s letošním rokem zápasově rozloučí tento čtvrtek, kdy od 18.00 hostí Ostravu. „Byli bychom moc rádi, kdyby přišlo víc fanoušků než teď, protože jsme v lize první. Z libereckých kolektivů jsme aktuálně nejlepší a kluci by si plnější halu určitě zasloužili,“ přeje si Martin Démar.