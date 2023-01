Vzestup libereckých volejbalistů? Dobrý výběr hráčů, tvrdí trenér Démar

V minulé sezoně se volejbalisté Dukly Liberec po 19 odehraných zápasech krčili až na 9. místě, marně bojovali o přímý postup do čtvrtfinále play off a nakonec obsadil v celkovém pořadí až nelichotivou 8. příčku. V letošním ročníku se po stejné porci utkání pod vedením kouče Martina Démara naopak vyhřívají až na vrcholu tabulky a patří k největším adeptům na medailové příčky.

„Hráči chtějí pořád pracovat, pořád se zlepšovat a to je pro trenéra hrozně pozitivní signál, že nikdy nemají dost a chtějí víc, víc a víc. Moc si přejeme skončit po základní části první, nejhůře druzí... A v play off se pak dostat do finále? To je krásný sen,“ tvrdí trenér volejbalistů liberecké Dukly Martin Démar, který v pondělí oslavil 54. narozeniny.

Jak si užíváte pohled na aktuální tabulku?

První v tabulce jsme už sice v sezoně byli, ale teď jsme první doopravdy, protože máme odehraný stejný počet zápasů jako druhé Karlovarsko. Předtím jsme měli o jeden víc. Samozřejmě je to velice příjemný pocit a určitě se ukazuje dobrá práce celého kolektivu, kterou děláme od srpna. Neříkám, že první místo je svazující, ale do konce základní části zbývá pět zápasů a rádi bychom se o něj porvali. Do play off je to opravdu velmi důležité mít nejlepší výchozí pozici, ale ani druhé místo není úplně špatné... Máme to ve svých rukou.

Co vězí za vzestupem Dukly oproti loňské nepovedené sezoně?

No, skromnost stranou. Asi dobrý kouč (smích)... Ne, to je samozřejmě legrace. Je to dobrým výběrem hráčů. Vlastně už od loňského ledna jsem věděl, že v této sezoně budu trenérem Dukly, takže jsme na to měli čas a všichni jsme pracovali na složení nového týmu dlouho a těžce. A zaplaťpánbůh v Liberci pochopili, že tým si prostě musí vybrat trenér. Takhle jsem byl zvyklý pracovat ve Francii a chci takhle pracovat dál. Když vám vybere management nějaké hráče, které nechcete, a oni pak hrají špatně a týmu se nedaří, tak zodpovědnost nemůžete vzít na sebe. Naopak když si hráče vyberu já, tak zodpovědnost nesu jenom já, ať hrají dobře nebo špatně. V tom je to pak všechno jednodušší. Bylo určitě velice důležité, že ředitel klubu Pavel Šimoníček nechal složení nového týmu na mně, já měl poslední slovo, a že se pozměnila celková strategie klubu. Když se nedaří, něco změnit se musí a myslím si, že tak by to mělo být.

Ale jen hráčská kvalita není v tvoření nového kolektivu to hlavní, je to tak?

Ano. Velice důležité je, že všichni ti kluci, které máme v kádru, jsou i lidsky výborní. Vytvořila se tady skvělá parta lidí, i když jsou to hráči z různých zemí. A jsou..., jak bych to řekl: zlatí a k obejmutí. Ten kontakt je prostě silný i po lidské stránce.

Který z hráčů byl podle vás nejlepší trefou při tvorbě týmu?

Paradoxně asi ten, který hrál v Dukle už v minulé sezoně - kubánský smečař Nivaldo. O něm jsem totiž hodně přemýšlel, jestli si ho v Dukle nechat, nebo ne. Věděl jsem, že v útoku je to hráč par excellence, ale nebyl jsem si u něj jistý v dalších činnostech, tedy na bloku, na příjmu, v obraně v poli, na servisu. Nakonec rozhodlo volejbalové štěstí, které někdy potřebujete. Nebyli jsme schopní najít jiného smečaře, který by se mi líbil, tak tady Nivaldo tím pádem zůstal. Z jeho hry, z toho, jak se neustále lepší a jak v poslední době táhne tým, jsem velice příjemně překvapený a dělá mi to velkou radost. Patří k top smečařům extraligy a sledovat ho útočit je pro diváky zážitek. Ale nechci jmenovat jednotlivce. Posily se prostě povedly, stejně tak se daří i těm klukům, kteří tady vedle Nivalda zůstali. V kádru není jeden hráč, o kterém bych řekl něco negativního.

Od začátku sezony se vám daří, aktuálně extraligu vedete, ale dával jste najevo zklamání z nízkých návštěv v hale Dukly...

...mě mrzelo to, že jsme předváděli, a dál předvádíme, fakt dobrý volejbal, a lidi na nás stejně nechodili. Furt mi to vrtalo hlavou, ale to už se asi nedozvím. Hlavně kluky to mrzelo, říkali si: tak my hrajeme dobře a tady je tři, čtyři sta diváků. Teď naposledy proti Brnu už to ale byla super atmosféra a plná hala. Škoda, že v základní části už budeme hrát doma jen jednou, ale věřím, že v play off se hala pokaždé naplní a diváci nás poženou. Myslím, že hráči by si to za svoje výkony zasloužili.