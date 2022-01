Krize pokračuje. Volejbalisté Liberce prohráli už podesáté v řadě

Muži Dukly vždy patří mezi hlavní favority na titul, ovšem nyní se v tabulce nejvyšší soutěže krčí až hluboko dole na 10. místě. To je poslední, které po základní části zajistí postup do předkola play off.

Liberečtí, do jejichž sestavy se po zranění vrátil první nahrávač Bartůněk, prohráli s Příbramí úvodní dva sety. Pak se zvedli, dokázali srovnat a zajistili si aspoň bod, ale v tie-breaku na herní vzestup nenavázali. V rozhodujícím pátém setu nezachytili začátek a padli v něm jasně 7:15.

„Ze stavu 0:2 jsme rádi za bod, ale samozřejmě jsme chtěli víc, alespoň dva. Utkání jsme postupně otáčeli, snažili jsme se o kvalitní a riskantní servis, a to nám i občas vycházelo, ale musím uznat, že Příbram na přihrávce hrála výborně a potom neměla problémy s útokem. V něm byla podstatně lepší než my,“ řekl kouč Liberce Petr Brom.

„Získali jsme první novoroční bod, což je pro nás trochu pozitivní. Musíme už teď ale začít porážet slabší týmy, abychom se dostali do lepší pozice pro blížící se play off,“ velí kapitán a blokař týmu Jakub Veselý. Další šanci na zlomení hrozivé série budou mít hráči Dukly tuto středu, kdy od 18.00 hostí v odvetě čtvrtfinále poháru Odolenu Vodu. První zápas prohráli 1:3.

Ženy Dukly oplatily Šelmám prohru

Šestibodový náskok si na čele extraligové tabulky stále drží liberecké volejbalistky. V sobotním 19. kole zdolaly doma 3:1 brněnské Šelmy, na jejichž palubovce v posledním vzájemném zápase prohrály. Vyrovnané byly jen první dva sety, následující dva už se odehrály jasně v režii českých šampionek z Dukly.

„Šelmy nás minule přehrály, takže jsme si byli vědomi, že na nás umí dobře zahrát. Zkomplikovali jsme si druhý set, když jsme měli problémy na přihrávce, ale výborným přístupem a zejména výbornou hrou jsme pak zvládli třetí a čtvrtý set,“ pochvaloval si kouč žen Liberce Libor Gálík.