Volejbalistky liberecké Dukly zakončily rok tříbodovým vítězstvím

Liberečanky snadno ovládly první dva sety, ale poté se jim přestalo dařit. Třetí sadu prohrály, ve čtvrtém dějství pak musely dotahovat až šestibodové manko, ale v dramatické koncovce přece jen dovedly duel k důležitému tříbodovému triumfu.

„Po prvních dvou setech přišel z naší strany výpadek koncentrace, soupeř nás zatlačil na přihrávce a z toho pramenilo plno našich chyb,“ uvedl pro www.cvf.cz Libor Gálík, trenér žen Dukly.

„Jsem ráda, že jsme to dobojovaly do vítězného konce. Bohužel naše hra byla každým setem horší, o to více si ceníme, že se nám podařilo otočit čtvrtý set a odvezly jsme si domů tři body,“ popsala Nikola Kvapilová, liberecká univerzálka a kapitánka týmu.

Volejbalistky Dukly tak vykročí bez ohledu na výsledky dnešního 18. kola, v němž mají volný los, do nového roku v jedenáctičlenné tabulce nejvyšší soutěže z třetího místa. K dalšímu utkání nastoupí 5. ledna v hale Olympu Praha.

Čeká je i osmifinále Poháru CEV proti maďarskému celku Szent Benedek Balatonfüred. První duel odehrají Liberečanky u soupeřek 11. ledna, odveta se uskuteční v hale Dukly 19. ledna.