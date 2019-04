Mladíci Indra se Srbem přiblížili liberecké volejbalisty k finále

Po vyhrané první sadě se vstup do druhé Libereckým vůbec nepovedl a v její půlce prohrávali už o šest bodů. Místo stabilní ústřední dvojice nahrávač Biernat - univerzál Štokr, jimž se přestalo dařit, přišli na palubovku teprve 18letý režisér hry Jiří Srb a jen o tři roky starší levoruký ranař Patrik Indra.

A právě tito mladíci vnesli do týmu Dukly dravost, odvahu a přesnost. Domácí díky nim trpělivě stahovali manko, v klíčové koncovce utkání odvrátili dva setboly a naopak svůj druhý proměnili.

Ve třetím setu už měl rozjetý Liberec od začátku bodově navrch a pak proměnil druhý mečbol. „Opět se potvrdilo, jak je důležité mít silnou střídačku. Jirka Srb s Patrikem Indrou týmu pomohli strašně moc a vlastně dotáhli zápas do vítězného konce,“ chválil nadějné mladíky Michal Nekola, kouč Dukly.

Univerzál Indra byl zaslouženě vyhlášený hvězdou zápasu, když za set a půl uhrál 13 bodů a Kladno dostával do potíží ostrým servisem. „Jsem rád, že s Jirkou Srbem dostáváme v play off docela hodně šancí a že můžeme pomoct týmu, je to super,“ říkal spokojeně Patrik Indra.