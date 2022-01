Zlín, Beskydy, Ostrava. Liberecké volejbalisty čeká série pravdy

To je hraniční pozice pro vstup do předkola play off, přičemž do čtvrtfinále projde přímo prvních šest celků po základní části. Do jejího konce zbývá už jen šest kol.

„Přiznávám, že ta extraligová série bez výhry je pro mě noční můra,“ řekl zkušený 60letý kouč Petr Brom, jenž na lavičce Dukly dosud zažil šest extraligových porážek za sebou. „Já jsem ale přesvědčený, že Liberec patří v tabulce úplně někam jinam a děláme maximum, abychom se posunuli výš. Jde o to, aby se kluci už konečně odbrzdili, protože sebedůvěra je zbytečně dole, a aby si začali jako tým věřit.“

Nyní čeká Duklu, dlouhodobě elitní český klub, trojice extrémně důležitých soubojů s týmy, které jsou na chvostu nejvyšší soutěže na pozicích okolo ní.

V sobotu volejbalisté Liberce nastoupí na palubovce suverénně posledního Zlína, příští sobotu vyzvou doma jedenácté Beskydy a o týden později se představí v hale aktuálně deváté Ostravy. Pokud tuto „sérii pravdy“ nezvládnou, mohli by mít dokonce problém vůbec se dostat do play off. Kdyby se to nepovedlo, byla by to pro armádní klub, jenž získal na československé a české scéně celkem osmnáct mistrovských titulů, obrovská ostuda.

„Teď už musíme začít vyhrávat, abychom se dostali v tabulce co nejvýš a do play off šli pokud možno z co nejlepší pozice,“ přeje si Brom. „Pozitivní do dalších zápasů je, že se hráči postupně uzdravují. Děláme pro úspěch všechno, i když je fakt, že po minulé domácí porážce 0:3 od Lvů Praha to bylo poprvé, co jsem byl z výkonu hodně rozpačitý.“

Stejný pocit z minulé hladké prohry měl i blokař a kapitán týmu Jakub Veselý. „Bylo to velké zklamání. Stále hledáme základní šestku, která po návratu zraněných hráčů není ještě dokonale vykrystalizovaná. Navíc mi chyběly emoce a větší bojovnost,“ konstatoval Veselý.