Evropský týden volejbalové Dukly: ženy doma vyzvou rumunského soka

Muži nastoupí v Poháru CEV proti tureckému Galatasarayi Istanbul ve čtvrtek 19. prosince, ženy vyrukují ve své hale proti celku C. S. M. Lugoj z Rumunska už v úterý. Odvetné utkání 1. kola třetí nejvýznamnější evropské soutěže Challenge Cupu začne v 18 hodin.

Liberečanky v silně oslabené sestavě před dvěma týdny prohrály na palubovce rumunského celku 0:3. V prvním setu měly sice na dosah vítězství, ale nedokázaly proměnit dva setboly.

„Měli jsme v prvním setu opravdu velkou příležitost na to, aby se zápas vyvíjel úplně jinak, třeba v náš prospěch,“ litoval Libor Gálík, trenér libereckých žen. „Ale poté, co jsme ten první set prohráli, byl soupeř v dalším průběhu už lepší. Hráčky Lugoje se pak totiž v domácím prostředí chytily a ukázaly, že jsou ve své hale silné, když se jim začne dařit. Bylo to ale asi způsobené i naší oslabenou sestavou i naším následným ne moc dobrým výkonem.“

Šance na postup do další fáze Challenge Cupu však podle Gálíka žije. Jeho svěřenkyně ale potřebují vyhrát 3:0 nebo 3:1 a v tom případě by přišel na řadu zlatý tie break. Pokud ovšem rumunský celek uhraje dva sety, projde dál on.

V tabulkách svých nejvyšších soutěží jsou na tom oba kluby stejně, tedy na šestých místech. „Musíme soupeřky prostě dostat doma pod tlak, ten zlatý set vybojovat a v něm je dorazit,“ přeje si Gálík.

Volejbalistky Liberce sice nastoupí do domácí odvety výrazně povzbuzené sobotní nečekanou extraligovou výhrou na palubovce mistrovské Olomouce 3:1, ale zároveň dál citelně oslabené. Kvůli zdravotním důvodům budou v sestavě scházet všechny tři kmenové smečařky Šotkovská, Šustrová i Šulcová.

Proti Olomouci už ale naskočila do týmu Dukly jako posila ofenzivní Lenka Kohoutová, sestra klíčové liberecké blokařky Kateřiny Kohoutové, která letos hrála za Nový Jičín ve třetí nejvyšší soutěži.

„Při té naší marodce ale budeme muset stejně zase v sestavě improvizovat, ale věřím, že se o postup popereme,“ přeje si Libor Gálík.

Na úterní zápas evropského poháru žen stojí lístek 30 korun, majitelé permanentek na sezonu mají vstup zdarma.