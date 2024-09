Experiment jménem Lodi. V Liberci si zvykají na metody italského trenéra

Po loňské nepovedené sezoně, v níž muži armádního klubu nezískali po 22 letech žádnou medaili, se management jakoby inspiroval u jiných českých klubů. Lvy Praha dovedl předloni k mistrovskému titulu Argentinec Barrial, v minulém ročníku oslavily zlato České Budějovice s polským koučem Kowalem na lavičce.

„Po loňské sezoně jsem si řekl, že už nemůžeme jet ve starých českých kolejích. Máme hodně mladých českých hráčů, kteří jsou nastartovaní jít do ciziny. Proto jsme si řekli, že už také konečně přivedeme zahraničního trenéra, aby ti kluci zažili to, co je na profi angažmá venku čeká,“ vysvětlil liberecký sportovní ředitel Jakub Veselý.

„A jsem moc rád, že přichází právě progresivní kouč Alessandro Lodi. Zavedl úplně nové metody, tréninky probíhají ve velké intenzitě bez velkých průtahů, každý si navíc nahrává a hráčům pak ukazuje na podrobných videorozborech jejich chyby,“ pokračuje sportovní ředitel.

„Věřím, že to kluci vstřebají, protože nových informací je opravdu hodně, a že se nám trenérova časová a hodně energická investice vyplatí v podobě dobrých výsledků. Už nechceme čekat na náhodu a věříme ve tvrdou práci, která za úspěchy vždy stojí,“ přeje si Veselý. „Je to prostě velká změna, doufám, že se s ní všichni v Dukle co nejdříve sžijeme.“

A jak ke spojení Lodiho a Dukly došlo? „Napsal jsem zprávu sportovnímu řediteli libereckého klubu, jestli by neměli zájem, a on mi do minuty napsal, že mi hned druhý den zavolá. Pak jsme se bavili dlouhé hodiny o tom, jaký máme pohled na volejbal, shodli jsme se a tím začala naše spolupráce,“ popsal Lodi. „Asi se mi ho podařilo přesvědčit, že jsem jiný trenér, než je v Česku standardem.“

Trenér Lodi působil v mnoha zemích, kromě Itálie například ve Švýcarsku, Německu, Polsku, USA, Japonsku, Finsku či Švédsku.

„Když působíte skoro po celé Evropě, tak prostě víte, jaké mančafty jsou v různých zemích, proto jsem věděl i o Dukle Liberec. A také jsem věděl, že spousta českých týmů zadává agentům, ať jim najdou trenéry ze zahraničí a že je tedy Česko pro nás zajímavým trhem,“ vysvětlil Lodi, jak se dopídil k Liberci.

Veselý navíc potvrdil, že šlo o příjemnou shodu náhod, protože ho měl v portfoliu možných koučů pro Duklu. „Studoval jsem je a Alessandro se mi zrovna v tu dobu ozval. Ale nebyl to náš první kontakt, on mi psal už vloni, když chtěl přijet do Liberce s německým Bitterfeldem a sehrát tady přípravný zápas. To ale nedopadlo a teď se spojení obnovilo dokonce tak, že je hlavním koučem Dukly,“ popsal Jakub Veselý.

Lodi je ve volejbalovém trenérském prostředí něco jako Mourinho nebo Trpišovský ve fotbalovém prostoru, protože ani on nehrál svůj sport na vrcholové úrovni, ale na vrcholové úrovni je koučem. „Dobře vím, že jsem prvním zahraničním trenérem v historii Dukly, protože mi to tady pořád připomínají,“ řekl s úsměvem Lodi.

„Já jsem sem ale nepřišel proto, abych hráčům říkal, co se dělá v Česku špatně, ale proto, abych jim říkal, že je spousta věcí, které můžou dělat dobře. A druhou věcí je, že musíme předvádět na palubovce vždy dobrý volejbal a je úplně jedno, jestli je to v Itálii, Japonsku nebo v Česku. Mám v sobě motivaci pořád vyhrávat a snažím se to předávat i svým hráčům, proto jim třeba pouštím i různá motivační videa, abych je obohatil.“

Alessandro Lodi je opravdovým volejbalovým fanatikem a svým sportem a profesí žije naplno. „Stáhl si třeba naše zápasy z minulé sezony, zanalyzoval si je, sestříhal a se všemi hráči, kteří tu zůstali, na začátku přípravy podle toho probral jejich nedostatky i přednosti. To je další z novinek,“ uvedl Veselý a přiblížil letní sestavování týmu.

„Když jsme skládali kádr na novou sezonu, tak jsem chtěl po loňské zkušenosti navodit v Dukle trochu víc klubismu a potřeboval jsem české kluky, kteří už třeba naším klubem i prošli. S jedenáctičlennou českou částí, která tvoří základní tělo mužstva, jsme spokojení, a tři zahraniční posily vybral sám kouč Lodi, protože je dobře znal,“ vysvětlil Veselý.

„Když stavíš tým, jsou tam dvě důležité věci. Peníze a typy hráčů, které potřebuješ. Já mám teď tým, se kterým jsem stoprocentně spokojený, a moje práce je, abychom se dokázali zlepšovat, byli silní na konci a poráželi soupeře jako jsou Budějovice, Karlovy Vary nebo Praha,“ tvrdí Lodi.

„Z herní přípravy mám dobrý pocit, věřím, že mi tým rozumí a začínáme být sladění. Sice ještě neděláme všechno podle představ, ale jsme na dobré cestě.“

Mistrovská premiéra čeká Lodiho a „novou“ Duklu tuto sobotu doma. Duel druhého extraligy (v prvním má volný los) proti Ústí nad Labem začne v 18:30, předtím vyzvou liberecké ženy od 16:00 pražský Olymp.