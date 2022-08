Z Brna jsem se vrátil jako lepší nahrávač, říká volejbalista Truong

Pět let kryl ve Zlíně záda prvnímu nahrávači. Po čtyřech letech v Brně se vrací Duc Luan Truong do mateřského klubu jako jednička. „Počítáme s tím, ale musí to potvrdit,“ říká zlínský trenér Přemysl Obdržálek.