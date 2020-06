Do Liberce se vracím pro titul, hlásí zkušený smečař Kriško

„Poslední dvě sezony jsem v Liberci spíš promarodil s kolenem, takže tady chci zase ukázat, jaký umím volejbal a do Dukly se vracím pro titul,“ tvrdí 31letý, 202 centimetrů vysoký ranař a navrátilec pod Ještěd Tomáš Kriško, jenž má ve slovenské volejbalové reprezentaci na kontě přes stovku startů.



Jak proběhl váš návrat do Liberce?

S ředitelem klubu Pavlem Šimoníčkem jsem byl pořád v kontaktu, měli jsme a máme dobré vztahy a už letos v zimě mi říkal, ze bude shánět nového smečaře. Já jsem to ale tehdy ještě nechtěl řešit, protože nebyla ukončená sezona. Bohužel skončila předčasně, takže byl čas na jednání a Dukla přišla s dobrou nabídkou.

Neměl jste i jiné možnosti?

Něco bylo, ale ve většině evropských zemí se kluby stále nedokážou vyjádřit ohledně finančních podmínek a smluv, protože jsou samozřejmě problémy se sponzory. Naopak v Česku už je ta situace mnohem jasnější, díky uvolňování opatření už budou na zápasy chodit i diváci, takže české kluby mohou hráčům nabídnout jistotu, pro všechny se lehčeji podepisují smlouvy a myslím, že je to vidět i v jiných klubech v Česku.

Hrálo roli i to, že to v Liberci dobře znáte?

Určitě. Znám tady v Dukle všechny lidi okolo, trenérem Nekolou počínaje, i hráčské stálice, jako jsou Štokr, Veselý, Leikep nebo Kopáček. I podmínky jsou tady super.

Pojďme k vašemu odchodu z Liberce do pro Středoevropany přece jen exotické destinace Argentiny. Splnilo angažmá v klubu UNTreF Vóley Buenos Aires vaše očekávání?

Myslím, že jsem byl v Argentině první volejbalový Slovák a vlastně žádná očekávání jsem ani neměl, protože jsem to předtím znal jen z videí a z doslechu. Ale musím říct, že je tam velmi kvalitní liga, její top týmy hrávají mistrovství světa klubů a nejsou za otloukánky. A pokud jde o legionáře, tak tam hrají špičkoví Brazilci nebo Venezuelci, kteří mají velkou kvalitu. Evropany byste tam spočítali na prstech jedné ruky. Proto jsem moc rád, že jsem si to vyzkoušel.

Jak jste s vaším klubem v sezoně 2018/19 dopadli?

Skončili jsme pátí, což bylo nejlepší umístění v historii klubu. Když jsem přicházel, tak bylo cílem postup do play off a vyhráli jsme i dva z více různých pohárů, které se tam hrají. A v Superpoháru jsme byli dokonce druzí, takže tam panovala velká spokojenost.

Jak jste byl vytížený a spokojený vy?

Hrával jsem v základní sestavě, ale poprvé ve své klubové kariéře jsem se nedostal do semifinále, takže skončit před semifinálovými branami bylo pro mě osobně zklamání.

Mohl jste v Argentině ještě zůstat?

Asi ano, možná v jiném klubu, ale už jsem chtěl zpátky do Evropy. Argentina už měla ekonomické problémy, což se začalo přelévat i do sportu a můj klub už se do nejvyšší soutěže po sezoně nepřihlásil.

Jaký jste poznal mimo volejbal život v argentinském velkoměstě Buenos Aires?

Moc ne, většinu volného času mi totiž zabralo cestování. Klasické centrum Buenos Aires má jeden a půl milionu obyvatel, ale zbytek oddělují dálnice a za nimi žije dalších šestnáct a půl milionu lidí. I když je to reálně jedno město, tak jsou to jen periferie. A já jsem bydlel na jednom z těchto předměstí. Takže cesta na trénink mi trvala hodinu a když byly dva za den, tak jsem strávil na cestě i čtyři hodiny. Asi jako kdybych jezdil z Prahy do Liberce a zpátky...

Z Argentiny jste přestoupil do jednoho z německých velkoklubů Friedrichshafenu, jak se to stalo a jak hodnotíte tu minulou nedohranou sezonu?

To byla dobrá práce mého agenta. Jinak před sezonou se tam stavěl úplně nový tým, hráčsky, trenérsky i manažersky, začínalo se vlastně od píky. Start byl těžký, ale v německé lize jsme pak zhruba od prosince všechno vyhráli, formu jsme gradovali na play off, ale pak se, bohužel, soutěž kvůli pandemii koronaviru ukončila.

Jak jste trávil tu nucenou přestávku?

S manželkou jsme radši zůstali v Německu, protože jsme kvůli koroně nechtěli překračovat hranice a pak být v karanténě. Tak jsme to využili k výletům. Chodili jsme na túry do hor a bylo to fajn, protože jsme třeba za celý den potkali jen jednoho člověka dole na parkovišti. Teď už jsme pár dní doma na Slovensku, připravuju se individuálně a už se těším na to, až na přelomu července a srpna začne příprava na sezonu v Dukle Liberec.

Před vámi už přišel do Dukly z pražských Lvů váš mladý krajan a spoluhráč ze slovenské reprezentace blokař Šimon Krajčovič...

...myslím, že bude pro tým Liberce velkou posilou. Byli jsme spolu v kontaktu, když dostal první nabídku z Dukly. Tak se mě samozřejmě vyptával, co a jak, a já jsem mu Liberec jen doporučil, i když jsem ještě ani nevěděl, že se tady potkáme. Pokud vím, tak budeme poprvé v historii české ligy v dresu Dukly dva Slováci najednou, takže věřím, že Liberci přinese štěstí.

Jaké tedy máte ambice po návratu do Liberce?

Když jsem do Dukly přicházel v roce 2014, tak mi šéf klubu Pavel Šimoníček říkal, že už konečně chce mistrovský titul, protože se na něj tady čeká už strašně dlouho. Tak jsem mu řekl: ‚OK, máš ho mít!‘ A povedlo se to hned dvakrát po sobě. A teď, když jsem se vrátil, tak mi řekl to samé: Chci zase titul. Tak jsem mu zase odpověděl stejně: ‚Máš ho mít‘. A věřím, že to zase vyjde. Do Liberce se vracím pro titul.