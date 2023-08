Centrkurt? Zážitek, měl jsem často husinu, říká Trousil. Ostatní hráli bokem

Schweiner s Trousilem si atmosféru v Red Bull Beach Areně pro 2500 diváků užili, ačkoli po osmifinálové porážce se švédskými obhájci zlata Davidem Ahmanem a Jonatanem Helvigem pro ně šampionát skončil.

I přes deštivé počasí byl centrkurt, na kterém nechyběly dvě obří obrazovky, roztleskávačky nad hlavami diváků či 600 tun písku, na páteční zápas slušně zaplněný. Většina diváků nicméně fandila mladým švédským hvězdám.

„Zážitek to byl vážně skvělý. Když jsem před pěti lety koukal na majory, co se tady hrály, tak byl vždycky můj sen zahrát si před takovýmhle publikem. Hlavně při písničce, kdy všichni diváci tleskají, takže jsem měl v zápase dost často husinu a fakt jsem si to užil,“ řekl ČTK dvaadvacetiletý Trousil, jenž v elitním českém páru pár dnů před začátkem turnaje nahradil zraněného Ondřeje Perušiče.

Zbývající čtyři kurty byly od hlavní arény vzdálené zhruba 500 metrů, což kvůli podmínkám i organizačním předpisům znamenalo pro novináře noční můru. Na bočních kurtech totiž chyběly mixzóna i místa pro žurnalisty, které pořadatelé zpočátku nechtěli po zápase pustit ani na rozhovory.

Zatímco hráče vozily po rozlehlém oploceném areálu na Dunajském ostrově elektrovozítka, novináři a fotografové museli cestu od bočních kurtů k tiskovému středisku absolvovat pěšky, což znamenalo několik nachozených kilometrů denně.

Ani diváci, kterých přijely z Česka desítky, si při zápasech svých oblíbenců příliš pohodlí neužili. Provizorní tribuna stála jen u dvou kurtů, od kterých ji navíc oddělovalo několik stromů. Při předloňském covidovém šampionátu v rakouské metropoli byla větší vzdálenost diváků od kurtů výhodou, letos to bylo spíš na obtíž.

I tak čeští fanoušci ocenili senzační tažení Miroslavy Dunárové s Danielou Resovou, které z pozice náhradnic dělily dva body od postupu do čtvrtfinále.

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou jim nabídly tři dramatické tie-breaky, Jakub Šépka s Tomášem Semerádem zase svedli vyrovnanou bitvu s bývalými světovými šampiony Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem z Nizozemska.