Beachvolejbalisté taktizují při utkáních také s časovým limitem na podání

Jedna, dva, tři... Osm vteřin je v plážovém volejbale stejně jako v tom klasickém limit na podání po tom, co rozhodčí dá pokyn ke hře.

A někdy je to věda. Bývá v tom i kus taktiky. Podat hned, anebo lehce protivníka znervóznit, když nechají vteřiny ubíhat?

„Znám hráčky, které z taktického hlediska podávají hned po tom, co rozhodčí pískne, urychlují hru. Taková byla třeba Kerry Walsh,“ zmínila Barbora Hermannová trojnásobnou olympijskou vítězku i mistryni světa.

„Proti ní jsem nehrála ráda, protože jsem se ani pomalu nestihla zamyslet nad tím, jak se mám na příjmu postavit, a už na mě letěl balon...“

Marie-Sára Štochlová, která s Hermannovou tvoří nejlepší český tým, podotkla, že má dojem, že podobně rychle jako Walsh podává i jedna z českých nadějí – Kylie Neuschaeferová.

Ta si to neuvědomuje.

„Ale je fakt, že s podáním nijak nečekám. Pokud je však tempo hry moc rychlé, snažím se využít těch osmi vteřin, abych se vydýchala. Když se cítím fit a ready, tak podávám hned po písknutí, to je pravda,“ řekla Kylie Neuschaeferová. „Hodně se snažím svou hru stavět na dobrém servisu.“

Hermannová potvrdila, že to, kdy hráčka podá, může být součástí taktiky. „Od Němek znám, že mají mentální přípravu před tím, než na ně poletí míč. Něco jim probíhá v hlavě, něco mají naučené. To, jak se soustředí, mají rozfázované na vteřiny, takže pokud podáte na poslední chvíli, může je to rozhodit. Když se pískne, všichni vědí, že už ten balon přiletí. Kdežto v případě, že na něj musíte čekat, nervozita začne působit,“ řekla Barbora Hermannová.

Barbora Hermannová se chystá na podání. Český volejbalista David Westphal podává.

Protivník tudíž může lehce ztratit koncentraci, když s podáním váháte. „Ano je to možné,“ připustila Hermannová.

Dodala, že ji někdy napadne, když stojí za hřištěm: „Nebudu nikam spěchat.“

Minule se jí to stalo v duelu s Finkami v polských Starých Jablonkách. „Koukala jsem na hráčku, na kterou jsem chtěla podávat, a ta udělala krok doleva, pak doprava a byla připravená. S podáním jsem ale vyčkávala a šlo vidět, že už byla taková netrpělivá, jako by si říkala: Co je, co je, už mi to dej. Toho jsem trochu využila. Ale není to tak, že bych to dělala pravidelně.“

Ondřej Perušič má na podání svůj rituál. „Ale ne takový, že bych pokaždé dělal to samé, ale mám ho, abych se na podání pořádně připravil mentálně, abych věděl, kam chci podat, jakým druhem a podobně. Člověk možná občas trochu pracuje i s těmi vteřinami podle toho, jak se zápas vyvíjí.“

Zrychlit hru se snaží, pokud soupeř kumuluje chyby, aby byl neustále pod tlakem.

„Ve chvíli, kdy se tolik nedaří nám, snažím se hru trochu rozkouskovat, natáhnout, abychom získali nějaký čas vrátit se do zápasu. Ale těch osm vteřin si v hlavě neodpočítávám,“ uvedl Perušič.

Nemá obavy, že limit někdy přešvihne, a darují tak protivníkům bod?

„Většinou jsou sudí poměrně tolerantní, takže pokud člověk nevytváří nějaké velké prostoje, tak i devět deset vteřin je únosných,“ odpověděl Perušič. „Podání je důležité načasovat, ale zároveň byste na něm neměli ztuhnout třeba na sedm vteřin, protože i vy pak ztrácíte koncentraci.“

Podat tvrdě, anebo plachtou?

Víc než čas beachvolejbalisté řeší druh podání – tvrdé skákané, rotované, anebo plachtící.

„To probíráme v rámci přípravy na utkání podle soupeřek, jak přihrávají, jaký servis by na ně mohl fungovat,“ uvedla Marie-Sára Štochlová.

„My ale neskáčeme rotovaný servis, což je možná škoda. Třeba bychom ho mohly prubnout tady v Ostravě,“ smála se Barbora Hermannová. „Co nám ale trenér často připomíná je, že po nějakém klíčovém bodu nemáme na podání riskovat, abychom nevěnovaly soupeřkám bod zadarmo a daly jim možnost chybovat.“

David Schweiner potvrdil, že způsob servisu záleží na protivníkovi.

Ondřej Perušič a David Schweiner si gratulují po úspěšném útoku.

„A také na tom, jak nám to ten který den jde. U mě to je většinou nějaká plachta, anebo jeho obdoba. Ondra se rozhoduje podle toho, na koho zrovna hrajeme,“ řekl David Schweiner.

„Druh servisu se liší podle hráče, podle povětrnostních podmínek, ale i tvrdosti písku. Ve chvíli, kdy je tvrdší a dobře se skáče, tak razantnější podání dává smysl. Pokud je hluboký písek, do něhož se zaboříte při jakémkoliv pokusu o výskok, tak je lepší volit nějakou taktičtější variantu,“ dodal Ondřej Perušič.

A zdůraznil, že hlavní je poučka německé školy: „Že podání není jen uvedení míče do hry, ale první možnost, jak získat bod.“