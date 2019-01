Ostravský smečař Janků: Raději jsem v pozici outsidera

Ostravští volejbalisté potvrdili svůj vzestup, když díky výbornému podání a přihrávce zvítězili v Českých Budějovicích 3:0 (21, 23, 18).

„Je to super výsledek. Uspěli jsme bojovným výkonem a hlavně týmovým,“ uvedl ostravský smečař David Janků, který byl s 18 body nejúdernější hráč zápasu.

Co pro vás výhra v hale vedoucího celku extraligy znamená?

Je hodně cenná, pro nás to je obrovské povzbuzení. A může nám dodat hodně sebevědomí. Přesto musíme do dalších zápasů jít s pokorou a pokračovat v naší hře.

Vy jste dal čtyři přímé body ze servisu z celkových sedmi vašeho týmu. Takže podání vám už sedlo?

Měl jsem pomalejší start, ale nepanikařil jsem. Jsem moc rád, že to přišlo. Ale utkání bylo podobné, jako když jsme vyhráli na hřišti Karlovarska 3:0. Tam nám to také lepilo. Vycházelo nám vše, na co jsme sáhli.

A trenér Václavík ani nestřídal...

Přesně tak, nebylo potřeba, když se nám dařilo.

Ze silné čtyřky jste neporazili jen Duklu Liberec. Proč?

Těžko říct, ale s ní jsme zaváhali hned ve druhém kole doma, kdy jsme prohráli 2:3, a u sebe nám nedali šanci.

Do konce základní části zbývá pět kol a vy jste pátí. Nač si ještě můžete troufnout?

Věřím, že nynější výhra nám pomůže k tomu, abychom už pátou příčku udrželi. A kdyby se zadařilo, třeba bychom se mohli posunout na čtvrtou.

V sobotu hostíte Odolena Vodu a ve zbývajících zápasech až na Karlovarsko máte už jen soupeře, kteří jsou v tabulce pod vámi. Nehrozí, že se uspokojíte?

Pro mě jsou nejlepší zápasy s těmi nejsilnějšími soupeři. Raději jsem v pozici outsidera. Ale všichni víme, že budeme muset k těm zbývajícím utkáním přistoupit zodpovědně a vyhrávat hlavně doma.