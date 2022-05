Porážka v prvním kole play off. Hermannová se Štochlovou skončily v Dauhá deváté

Hermannová se Štochlovou si připsaly na katarském písku jedno vítězství stejně jako při březnové premiéře v novém elitním seriálu Pro Tour v mexické Tlaxcale, kde byly sedmnácté.

V pátek zahájily soutěž v Dauhá těsnou porážkou se španělským párem María Carrová, Angela Lobatová poté, co neproměnily dva mečboly. Do play off je posunula výhra 2:0 nad slovinskou dvojicí Tjaša Kotniková, Tajda Lovšinová.